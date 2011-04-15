Чистая прибыль группы "ТГК-1" за 2017 год по МСФО выросла на 48.9% до 7.927 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "ТГК-1" и его ДЗО за 2017 год по МСФО выросла на 48.9% до 7.927 млрд руб. с 5.324 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 10.78% до 87.395 млрд руб. с 78.891 млрд руб., операционная прибыль - на 39.35% до 11.986 млрд руб. с 8.601 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 62.68% до 10.52 млрд руб. с 6.466 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 25.5% до 20.44 млрд руб. с 16.285 млрд руб.



Рост выручки группы обусловлен увеличением выработки электроэнергии и отпуска тепла вследствие следующих факторов: эффективной работы парогазовых установок, в том числе новой ГТУ-ТЭЦ на площадке электростанции N 1 Центральной ТЭЦ; высокой водности на филиалах "Невский" и "Карельский"; более продолжительного отопительного периода.



ПАО "ТГК-1" (ИНН 7841312071) является производителем и поставщиком электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. Компания объединяет 53 электростанции в четырёх субъектах РФ - Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях. Генерирующие активы компании включают электростанции различных типов (тепловые, гидро, дизельные, комбинированные). Установленная электрическая мощность станций - 6.95 ГВт, тепловая - 13.65 тыс. Гкал/ч. Также в структуру активов входят тепловые сети протяженностью свыше 940 км. Производство электроэнергии станциями ТГК-1 за 2017 год выросло на 6.6% до 29.509 млрд кВт ч по сравнению с годом ранее, отпуск тепловой энергии - на 1.1% до 24.715 млн Гкал.



Уставный капитал ТГК-1 составляет 38.543 млрд руб. Он разделён на 3854341416571 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Основные акционеры: ООО "Газпром энергохолдинг" (51.79%) и Fortum Power and Heat Oy (29.45%).



Чистая прибыль группы "ТГК-1" за 9 месяцев 2017 года по МСФО выросла на 0.3% до 6.766 млрд руб. с 6.746 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка (с учётом госсубсидий) увеличилась на 10.17% до 60.242 млрд руб. с 54.683 млрд руб., операционная прибыль - на 4.92% до 9.881 млрд руб. с 9.417 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 10.35% до 8.799 млрд руб. с 7.974 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 8.7% до 16.038 млрд руб. с 14.754 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТГК-1" за 2017 год по РСБУ выросла на 99.68% до 7.261 млрд руб. с 3.636 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 11.19% до 82.851 млрд руб. с 74.512 млрд руб., прибыль от продаж - на 13.81% до 10.759 млрд руб. с 9.454 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 97.52% до 8.798 млрд руб. с 4.454 млрд руб.



"AK&M" от 12.03.2018