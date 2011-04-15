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12/03/2018
17:06

АЛРОСА досрочно погасила банковские кредиты на $450 млн

Акционерная компания "АЛРОСА" (ПАО) досрочно погасила банковские кредиты на $450 млн. Об этом говорится в сообщении компании.

АЛРОСА досрочно погасила банковский кредит в размере $250 млн, а также часть банковского кредита в размере $200 млн, привлеченные у Росбанка и Райффайзенбанка в декабре 2017 года соответственно, вследствие чего долг АЛРОСА снижен более чем на 27% до $1.17 млрд.

Погашение банковских кредитов было осуществлено за счет денежных средств, полученных в результате проведенного в феврале 2018 года аукциона по продаже газовых активов АЛРОСА.

"В рамках реализации мероприятий по повышению эффективности использования источников ликвидности АЛРОСА досрочно погасила краткосрочные банковские кредиты в размере $450 млн. В результате эффект от экономии на процентных платежах составит $9 млн и позитивно отразится на финансовых результатах АЛРОСА за 2018 год", - отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Филипповский.

АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).

Чистая прибыль компании "АЛРОСА" в первом полугодии 2017 года упала на 46% до 48.9 млрд руб. с 90.4 млрд руб. годом ранее. Выручка компании составила 155.6 млрд руб. по сравнению со 186.7 млрд руб. годом ранее. Показатель EBITDA достиг 72.8 млрд руб., чистый денежный поток - 50.3 млрд руб.


"AK&M" от 12.03.2018
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