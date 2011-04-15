Росатом завершает строительство нескольких энергоблоков АЭС, как в России, так и за рубежом. В частности, в начале марта был передан китайской стороне энергоблок N3 АЭС "Тяньвань" с реактором ВВЭР-1000, построенный российскими атомщиками. Энергоблок N 1 Ленинградской АЭС-2 9 марта был подключен к сети и начал выдавать первые киловатты электроэнергии в единую энергосистему страны. А на блоке N 4 Ростовской АЭС в конце февраля начался завершающий этап перед его сдачей в эксплуатацию. Об этом говорится в очередном выпуске бюллетеня Информационного агентства AK&M "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги", посвящённом электроэнергетике.



В России продолжается разработка программы модернизации энергомощностей (ДПМ-2), которая может стартовать уже в текущем году. Минэнерго надеется к маю разработать все нормативные документы, необходимые для ее запуска. Программа рассчитана примерно до 2040 года, объем модернизируемой генерации составит около 40 ГВт, а размер инвестиций - порядка 3.5 трлн руб. По новой оценке Минэнерго, именно такой объем средств должен высвободиться к 2035 году, сообщается в бюллетене.



Госдума в феврале приняла в первом чтении закон о введении долгосрочных тарифов в изолированных энергосистемах, в том числе на Дальнем Востоке России. Документ устанавливает свободный принцип тарифообразования на электроэнергию для новых инвесторов, желающих работать на территории изолированных энергосистем. Свободные цены будут устанавливаться сроком на 5 лет, в рамках минимальных и максимальных уровней.



"Россети" в феврале представили свой проект стратегии развития цифрового электросетевого комплекса в России до 2030 года. По словам гендиректора компании Павла Ливинского, проект стоимостью 1.3 трлн руб. должен окупиться в течение 14 лет. Он не потребует дополнительного увеличения сетевой составляющей в тарифе, так как цифровая сеть позволяет повысить эффективность и получить целый ряд положительных внутренних эффектов. Завершить цифровизацию российского энергетического комплекса планируется к 2030 году.



Подробную информацию можно получить в бюллетене "Отрасли российской экономики: производство, финансы, ценные бумаги" N 1264.



"AK&M" от 12.03.2018