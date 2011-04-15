Инвестиции в основной капитал в Москве в 2017 году выросли на 12.8% до 1.972 трлн руб.

Объём инвестиций в основной капитал в Москве в 2017 году составил 1.972 трлн руб. Это на 12.8% больше, чем в 2016 году. Об этом сообщает официальный портал мэра и Правительства Москвы.



В 2017 году, несмотря на увеличение объёма адресной инвестиционной программы Москвы по сравнению с 2016 годом, доля внебюджетных инвестиций в структуре источников финансирования увеличилась до 72.6% с 70.6%. В 2017 году финансирование в основной капитал осуществлялось преимущественно за счёт собственных средств организаций (59.1%), подчеркнула заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, цитируемая в сообщении.





"AK&M" от 12.03.2018