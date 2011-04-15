Терминал Де-Кастри отгрузил 100-миллионную тонну нефти

Общий объём нефти, отгруженной через терминал Де-Кастри с проектов "Сахалин-1" и "Северное Чайво", составил 100 млн т. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Мощность экспортного терминала Де-Кастри составляет 12 млн т нефти в год. Терминал расположен в Хабаровском крае. В шести километрах от берега размещён выносной одноточечный причал высотой более 60 м. Первая нефть была отгружена в 2006 году. На нефтеотгрузочном терминале размещены ёмкости для хранения нефти. Каждый из резервуаров рассчитан на 100 тыс. куб. м нефти (650 тыс. баррелей).



"Сахалин-1" - масштабный шельфовый проект, осуществляемый в Российской Федерации на условиях СРП . Участниками консорциума являются ПАО "НК "Роснефть" (через дочерние общества), Эксон Нефтегаз Лимитед (дочернее общество американской ExxonMobil), индийская ONGC Videsh Ltd. и японская SODECO. Проект "Сахалин-1" включает освоение трёх морских месторождений: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе о. Сахалин.



"Северное Чайво" - лицензионный участок Северная оконечность месторождения Чайво, расположенный в пределах мелководной части акватории Охотского моря на северо-восточном шельфе острова Сахалин разработку которого с сентября 2014 года ведет ПАО "НК "Роснефть".



Добыча нефти на северной оконечности месторождения Чайво ведется из пяти скважин. Скважины северной оконечности месторождения Чайво являются уникальными по сложности конструкции с большим отходом от вертикали. На скважинах применены инновационные высокотехнологичные системы заканчивания с устройствами контроля притока для ограничения прорывов газа и обеспечения максимальной накопленной добычи.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 12.03.2018