Дайджест газеты "Коммерсант" от 13 марта 2018 года



БИТКОЙНЫ ОБЕРНУТСЯ ЧЕРЕЗ ПЛАСТИК

КРИПТОВАЛЮТЫ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К НОВОМУ ЭМИТЕНТУ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ



Блокчейн-стартапы, столкнувшиеся в начале года с блокировками клиентских карт Visa, выпущенных компанией WaveCrest, нашли выход из ситуации. Одним из первых в Европе восстановил производство карт с возможностью использования криптовалют финтех-проект Wirex. Эти карты дают возможность оплаты товаров и услуг и снятия наличных. Партнером, предоставляющим процессинговые услуги, на этот раз стала британская Contis Group - один из основных членов Visa Europe.





ЗАПЛАТИ И СПИ КАК ХОЧЕШЬ

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ В США ПРИВЕЛА К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ СБОРАМ ВСЕГО НА $700 МЛН В ГОД





Усилия налоговой администрации США (IRS) по раскрытию владельцев офшорных счетов с 2008 года увеличили сборы налогов на $3,5 млрд, но системно были более или менее неудачными, констатирует исследование университета Мичигана. Кроме разовых платежей, они дали прирост базы по налогу на прибыль в $2,5-4 млрд, что соответствует дополнительным сборам в $0,7-1 млрд в год. Большая часть держателей офшорных счетов, с 2009 года раскрывшая данные IRS, при этом, видимо, уверена в том, что криминальных обвинений в их адрес быть не может, и оценила риски "молчаливого" раскрытия ниже, чем официальный штраф в 40% с суммы неуплаченных налогов.





"ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ" ОТВЕТИЛИ МИНЮСТУ

В ЕСПЧ НАПРАВЛЕН КОЛЛЕКТИВНЫЙ МЕМОРАНДУМ НКО



Как стало известно "Ъ", 61 НКО - заявители по делу "Экозащита и другие против России" об "иностранных агентах" направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) замечания к ответам Минюста на вопросы Страсбурга. В документе говорится, как применялось после подачи жалоб законодательство об "иностранных агентах", что привело к принудительному присвоению этого статуса крупнейшим правозащитным организациям.





МОСКОВСКИМ ПЕРЕКРЕСТКАМ ДОБАВЯТ ЗНАКОВ

ЦОДД ПРОВЕДЕТ ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ



Столичный ЦОДД планирует провести очередной эксперимент в области организации движения: в Москве на перекрестках появятся новые типы знаков, регулирующих направление движения автомобилей по полосам. Указатели понадобились для "улучшения архитектурного облика города": они позволят отказаться от размещения табличек на растяжках над дорогой. Эксперты опасаются, что нововведения могут запутать водителей, кроме того, необходимо тщательно проработать все юридические вопросы на тот случай, если в зоне установки новых знаков произойдет авария.





ПОЛКОВНИКИ СДАЛИ ГЕНЕРАЛА

БЫВШЕГО НАЧАЛЬНИКА МУРА ОБВИНИЛИ В КОРРУПЦИИ



Как стало известно "Ъ", по обвинению в посредничестве во взяточничестве под стражу взят генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев, возглавлявший в прошлом УВД трех округов столицы и Московский уголовный розыск. По версии следствия, он участвовал в вымогательстве денег сотрудниками ФСБ у руководства АО "НИТИ им. П. И. Снегирева", одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов.





ВЛАДЕЛЬЦЫ ЖИЛЬЯ ВЫШЛИ НА ПОЛЕ

БОЛЕЛЬЩИКАМ ЧМ ПРЕДЛОЖИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 10 ТЫС. КВАРТИР



За три месяца до чемпионата мира (ЧМ) по футболу собственники жилья в городах, где пройдут матчи, предложили к аренде дополнительно около 10 тыс. квартир, все по завышенным ценам: 30-450 тыс. руб. в сутки. Но болельщики, которым не хватило гостиниц, проживанию в частном секторе предпочитают хостелы. На них сейчас приходится 21% бронирований, вдвое больше, чем в сегменте квартир.





У БАНКОВ УСЛОЖНЯЕТСЯ ЖИЗНЬ

ЦБ УСИЛИВАЕТ КОНТРОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ



Регулятор обратил внимание на то, что банки слишком агрессивно продают гражданам сложные финансовые продукты, в том числе инвестиционное страхование жизни (ИСЖ). ЦБ провел встречу с представителями банковских и страховых объединений с целью обсудить, как усилить защиту инвесторов. Спорным остается вопрос о том, на ком должна лежать ответственность за недобросовестную продажу финансовых услуг.





ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС РАССОРИЛ ТАМАНЬ

МИНЭКОНОМИКИ НЕ УВЕРЕНО В НЕОБХОДИМОСТИ ПОРТА



Проект создания сухогрузного района морского порта Тамань может лишиться двух земельных участков. Как стало известно "Ъ", территории, площадь которых свыше 1 млн кв. м, Минэкономики предлагает передать группе ОТЭКО Мишеля Литвака. В министерстве отмечают, что сейчас строительство запланированных объектов на спорных территориях не ведется из-за отсутствия бюджетных и частных средств. Кроме того, Минэкономики вообще считает целесообразным рассмотреть вопрос необходимости реализации всего проекта сухогрузного района Тамань в связи с "отсутствием финансирования".





АВТОДИЛЕРЫ ТОНУТ В ДОЛГАХ

РЫНОК ПОТЕРЯЛ "НЕЗАВИСИМОСТЬ" И ТЕРЯЕТ GENSER



За одним из крупнейших автодилеров страны "Независимостью" начал сокращать бизнес другой лидер рынка - Genser. Уже три банка планируют подавать иск о банкротстве компании, которая расторгает договоры с концернами. По словам собеседников "Ъ", до кризиса Genser довела череда управленческих ошибок - от формирования портфеля на базе низкодоходных брендов до "неоправданных" инвестиций в строительство дилерских центров. В отрасли уверены, что перечень закредитованных участников рынка не исчерпан.





"РОСТЕЛЕКОМ" ПОРАБОТАЕТ С КАДРАМИ

ОПЕРАТОР ПРОДОЛЖИТ СОКРАЩАТЬ СОТРУДНИКОВ



"Ростелеком" за последние три года уволил 25,2 тыс. сотрудников в ходе курса на трансформацию из классического оператора фиксированной связи в провайдера цифровых сервисов. По итогам компания увеличила среднюю выручку на сотрудника на 21%, до 2,3 млн руб. в год, но по-прежнему в разы отстает от уровня крупнейших российских сотовых операторов. До 2020 года "Ростелеком" готовится сократить еще 14-24 тыс. человек, но процесс могут осложнить профсоюзы.





ОСНОВАТЕЛЬ "ВЕЗЕТ" ДОСТАВИТ ПРОДУКТЫ

ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВ ИНВЕСТИРОВАЛ В СЕРВИС GOLAMAGO



Сооснователь одного из крупнейших агрегаторов заказа такси группы "Везет" Евгений Львов запускает сервис доставки из супермаркетов Golamago, в который планирует вложить 150 млн руб. Компания планирует за полтора часа привозить товары в пределах Москвы из Metro и "Ленты", зарабатывая на платной доставке и скидках от ритейлеров. Несмотря на большое количество проектов в этой сфере, их рыночное проникновение пока близко к нулю, отмечают эксперты.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 13.03.2018