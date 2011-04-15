Дайджест газеты "Ведомости" от 13 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 13 марта 2018 года.





"РОСАТОМ" ПОДЕЛИТСЯ УРАНОМ С КИТАЕМ



"Росатом" впервые привлекает иностранцев к добыче урана в России. Китайская национальная ядерная корпорация готова инвестировать в один из проектов госкорпорации 16 млрд руб.



Вчера, 12 марта, Российско-китайский инвестиционный фонд регионального развития (ИФРР) и структуры "Росатома" - "Атомредметзолото" (АРМЗ) и Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) - подписали соглашение о совместной добыче урана в России. Предполагается, что в качестве первого транша фонд инвестирует в капитал совместной компании около 2,5 млрд руб. Они будут направлены на строительство объектов наземной инфраструктуры входящего в ППГХО Рудника N 6 и его расконсервацию.



Фактическим инвестором в проект станет Китайская национальная ядерная корпорация (CNNC). В перспективе ИФРР планирует инвестировать в Рудник N 6 еще около 13,5 млрд руб. Общая стоимость проекта - 18,5 млрд руб. 16,1 млрд руб. закроет ИФРР. При этом доля ИФРР составит лишь 49%, а 51% останется за ППГХО.



Также CNNC и АРМЗ готовятся подписать прямой контракт о покупке сырья для производства уранового топлива для атомных электростанций - закиси-окиси урана, которую ППГХО будет производить из добываемого на новом руднике сырья.





МЕССЕНДЖЕРЫ ПРИВЛЕКАЮТ ГОЛОСА АБОНЕНТОВ



Почти 40% россиян звонят через мессенджеры так же часто, как и по обычной сотовой связи. Такие звонки дешевле и лучше защищены от прослушки.



В феврале этого года EY опросила россиян, как они пользуются сотовой связью. Выяснилось, что 8% респондентов чаще используют для звонков мессенджеры, чем традиционную телефонию (коммутируемое соединение, предполагающее набор номера). Еще 31% опрошенных звонят через мессенджеры по меньшей мере не реже, чем по телефону. Половина пользуется мессенджерами для звонков реже, чем телефоном, а 11% звонят по ним лишь тогда, когда недоступна сотовая связь.



Опрос проводился впервые. В целом большинство респондентов отметили, что стали пользоваться мессенджерами для голосовой связи чаще, чем традиционной телефонией.Пользователи убеждены, что их разговоры в интернет-сервисах лучше защищены от прослушивания и перехвата, чем при разговоре по традиционной телефонной линии. Это, скорее всего, заставит операторов пересматривать тарифы в сторону расширения пакетов интернет-трафика.





YOUTUBE НАШЕЛ ПРОДАВЦА В РОССИИ



Селлер IMHO начинает продавать рекламу в российском телеконтенте на YouTube. Через этот сервис сериалы и шоу смотрят более 40 млн пользователей рунета.



Компания IMHO начинает продавать видеорекламу на профессиональных телевизионных каналах на российском YouTube, рассказала "Ведомостям" гендиректор этого селлера Мария Лапушкина. Крупнейший видеосервис в мире принадлежит Google, и прежде рекламу на таких каналах размещал сам Google. Профессиональным телевизионным контентом YouTube и IMHO называют интернет-версии телепрограмм - шоу, выпусков новостей и сериалов, которые на YouTube размещают телеканалы или сами продюсерские компании. IMHO будет продавать размещение рекламных видеороликов на более чем 150 русскоязычных каналах, в частности на официальных каналах холдингов ВГТРК, "СТС медиа", ЮТВ, "Газпром-медиа", "Первого канала", продюсерских компаний "Среда", Yellow, Black & White, Star Media, "Красный квадрат" и т. д.



Эти каналы в среднем в месяц смотрит 40 млн уникальных пользователей.





ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ ИЛИ УДАЛИТЕСЬ



Кредиторы Пробизнесбанка через суд добиваются возврата в конкурсную массу 50 млрд руб., выплаченных дочерним банкам накануне отзыва лицензии.



Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению два иска представителя 866 кредиторов Пробизнесбанка Нерсеса Григоряна к Газэнергобанку и банку "Экспресс-Волга" о признании недействительными взаимосвязанных сделок по перечислению им в сумме 49,5 млрд руб. (3,5 млрд и 46 млрд руб.) в качестве возврата межбанковских кредитов (МБК), сообщается в картотеке суда.



В исках (копии есть у "Ведомостей") отмечается, что эти операции проводились с 7 июля по 6 августа 2015 г. - в течение месяца перед вводом временной администрации и отзывом лицензии Пробизнесбанка.



Кредиторы хотят, чтобы регуляторы определились: если сделки были реальны - вернуть деньги в конкурсную массу, а если техническими - исключить требования по ним из реестра.





ВМЕСТЕ ПРОТИВ "ЯНДЕКСА"



Операторы каршеринга объединяются, чтобы конкурировать с сервисом "Яндекса". Так они надеются увеличить загруженность автомобилей и собственную выручку.



Сервис поминутной аренды автомобилей YouDrive переформатировал собственную платформу в единую онлайн-площадку для каршеринга - YouDrive Pool, рассказал "Ведомостям" гендиректор сервиса Борис Голиков.



Обновленное приложение заработает с 13 марта, здесь будут отображаться автомобили еще четырех небольших компаний-конкурентов - Carenda, Easyride, Timcar и Urentcar (оператор в Сочи, Краснодаре и Минеральных Водах). Их общий парк составит около 2000 машин, из них большая часть (80%) в Москве, добавил Голиков.



После запуска "Яндексом" собственного оператора каршеринга "Яндекс.Драйв" сервисам приходится гибко реагировать на изменение ситуации. В результате выхода на рынок "Яндекса" рано или поздно доля других операторов снизится, добавляет представитель Urentcar, новое партнерство позволит сервисам из пула рассчитывать "на более стабильное будущее по выручке" и "увеличение загруженности машин".



Сегодня в Москве работает около десятка сервисов поминутной аренды машин.





НАЛОГИ НЕ ДОГНАЛИ БИЗНЕС



Транснациональные корпорации стали платить меньше налогов. Их эффективные ставки снизились, несмотря на борьбу с уклонением от налогов.



Крупные транснациональные корпорации стали платить налоги по значительно более низким ставкам, чем до финансового кризиса, показало исследование Financial Times (FT). Их средняя эффективная налоговая ставка снизилась с 26% в 2008 г. до 24% в 2016 г., а в 2000 г. она и вовсе была равна 34%. Это произошло, несмотря на международную борьбу с уклонением от налогов.



FT проанализировала, по каким ставкам платили налоги 10 крупнейших публичных компаний из девяти секторов экономики в течение 25 лет.



Несмотря на громкие заявления, в реальности государства продолжают конкурировать друг с другом, снижая налоговые ставки и предоставляя льготы владельцам интеллектуальной собственности.





ССАДИТЬ ПЕНСИОНЕРА С ПОЕЗДА



Крупнейший производитель электровозов избавляется от пенсионеров. Предприятия, без разбора избавляющиеся от пенсионеров, рискуют остаться без квалифицированных кадров. Лучше их не увольнять, а наоборот - задержать на работе, советуют эксперты.



В январе 2018 г. главный инженер Новочеркасского электровозостроительного завода (НЭВЗ) получил служебную записку, подписанную директором по персоналу. В ней говорилось, что НЭВЗ, исполняя поручение "Трансмашхолдинга" (в него входит завод) по омоложению трудового коллектива, планирует уволить в 2018 г. возрастных сотрудников. К записке прилагался список из 54 сотрудников в возрасте от 59 до 73 лет. Должности - от сторожа и слесаря-ремонтника до ведущих специалистов. Главного инженера просили представить списки кандидатов на увольнение по соглашению сторон в первом и втором полугодии. "Ведомости" ознакомились с копиями документов.



НЭВЗ - крупнейший в России производитель магистральных грузовых и пассажирских электровозов и градообразующее предприятие Новочеркасска.



НЭВЗ занимается омоложением кадров с сентября 2017 г.



Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 13.03.2018