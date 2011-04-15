Нефть по давлением в ожидании данных по инфляции

Внешний фон для нефтяного рынка остается в целом негативным, однако котировки демонстрируют устойчивость на уровне выше $64.8 за баррель. Поддержку настроениям инвесторов оказывают макроданные из США (которые, с одной стороны, оказались сильными, а, с другой, снизили риск слишком агрессивной монетарной политики Федрезерва), а также смягчение угрозы торговых войн. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.



Тем не менее, рынки ждут релиза данных по инфляции в США (сегодня), которые считаются главным барометром для политики ФРС. Официальная встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не была подтверждена, поэтому инвесторы будут проявлять дополнительную осторожность, подчеркивает аналитик.





"AK&M" от 13.03.2018