Минэкономразвития запускает ОРВ федеральных инициатив, затрагивающих интересы регионов

Минэкономразвития выявит и оценит проекты нормативно-правовых актов, которые могут повлечь избыточную финансовую нагрузку на регионы или повлиять на их развитие. Об этом говорится в сообщении МЭР.



По новым правилам, если инициатива касается регионов, разработчик должен указать это при размещении документа на портале regulation.gov.ru. На сайте предусмотрена специальная индикация "Затрагивает вопросы регионов". Кроме того, Минэкономразвития проводит ежедневный мониторинг всех размещённых на ОРВ проектов актов.



Министерство будет информировать субъекты о публикации инициатив, которые потенциально могут привести к избыточной нагрузке. После этого власти регионов могут дать свою оценку, которая будет учтена в заключении ОРВ.



Предусмотрена новая система взаимодействия с регионами, несколько каналов коммуникации, в том числе в месседжерах.



Новый подход к ОРВ позволит своевременно выявлять инициативы, которые приводят к избыточной нагрузке на регионы, а также упростит порядок направления регионами своих позиций по поводу проектов актов, подчеркивает Минэкономразвития.





"AK&M" от 13.03.2018