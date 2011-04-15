Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/03/2018
12:04

Минэкономразвития запускает ОРВ федеральных инициатив, затрагивающих интересы регионов

Минэкономразвития выявит и оценит проекты нормативно-правовых актов, которые могут повлечь избыточную финансовую нагрузку на регионы или повлиять на их развитие. Об этом говорится в сообщении МЭР.

По новым правилам, если инициатива касается регионов, разработчик должен указать это при размещении документа на портале regulation.gov.ru. На сайте предусмотрена специальная индикация "Затрагивает вопросы регионов". Кроме того, Минэкономразвития проводит ежедневный мониторинг всех размещённых на ОРВ проектов актов.

Министерство будет информировать субъекты о публикации инициатив, которые потенциально могут привести к избыточной нагрузке. После этого власти регионов могут дать свою оценку, которая будет учтена в заключении ОРВ.

Предусмотрена новая система взаимодействия с регионами, несколько каналов коммуникации, в том числе в месседжерах.

Новый подход к ОРВ позволит своевременно выявлять инициативы, которые приводят к избыточной нагрузке на регионы, а также упростит порядок направления регионами своих позиций по поводу проектов актов, подчеркивает Минэкономразвития.


"AK&M" от 13.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100