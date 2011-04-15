Банк России начинает залоговую реформу в банковском секторе, говорится в сообщении ЦБ.



Мегарегулятор намерен стимулировать банки уделять приоритетное внимание оценке качества кредитов и кредитного качества контрагентов, а не оценке залогов.



Банковский сектор, основанный на принципе кредитования под залоговое обеспечение, по сути дела, начинает функционировать по типу ломбарда, что не отвечает современным вызовам и не обеспечивает необходимого уровня устойчивости кредитных организаций, подчёркивается в сообщении.



В рамках реформы Банк России планирует также решить проблему вывода активов, в том числе имущества и ценных бумаг, принятых в залоговое обеспечение банками, говорится в докладе для общественных консультаций "О совершенствовании регулирования залогового обеспечения", опубликованном для обсуждения с участниками рынка.



На первом этапе реформы предполагается изменить подходы к формированию банками резервов на возможные потери с учётом залогов. На следующем этапе (примерно через 3-5 лет) регулятор планирует приступить к развитию существующего надзорного инструментария. В частности, предлагается разработать механизм применения новой для банков меры надзорного реагирования - введения запретов на изменение и прекращение договоров об обеспечении. Данная норма может дополнить перечень мер, содержащихся в статье 74 закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".



Рассматривается также возможность введения правила о получении обязательного согласия (одобрения) Банка России на учёт залогового обеспечения при формировании резерва.



В контексте совершенствования механизма надзорного реагирования Банк России выносит на обсуждение с участниками рынка вопрос раскрытия информации о вводимых регулятором мерах. Предполагается, что раскрываться будет информация, касающаяся мер, существенно ограничивающих операционную деятельность банков, - запретов на осуществление отдельных банковских операций, а также ограничений на проведение отдельных банковских операций. С учётом анализа практики применения и эффективности механизма публикации информации о запретах не исключается в дальнейшем поэтапное распространение данного порядка на иные надзорные меры.



Помимо раскрытия информации, предлагается установить для банков ответственность за нарушение ограничений на проведение отдельных банковских операций.



Все эти меры направлены на повышение общей рыночной дисциплины кредитных организаций.



"AK&M" от 13.03.2018