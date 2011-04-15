ЦБ продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "ВВБ"

Банк России с 12 марта 2018 года продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка "ВВБ" сроком на 3 месяца, но не более срока действия временной администрации по управлению банком. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Продление моратория на удовлетворение требований кредиторов с 12 марта 2018 года, не являясь страховым случаем, не отменяет обязанность АСВ по выплате страхового возмещения по вкладам, возникшую в связи с введением моратория приказом Банка России от 12 декабря 2017 года, подчёркивает ЦБ.



Выплата страхового возмещения по вкладам (счетам) в банке "ВВБ" продолжает осуществляться АСВ по основанию, предусмотренному законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" - введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.



Ранее АСВ сообщало, что по состоянию на 12 февраля 2018 года агентство выплатило страховое возмещение 17 тыс. вкладчикам банка "ВВБ" на 10.6 млрд руб., или 93.6% страховой ответственности АСВ.



Выплата страхового возмещения вкладчикам банка производится через Сбербанк и РНКБ Банк, действующих от имени АСВ и за его счёт в качестве банков-агентов.



Банк России 12 декабря 2017 года ввёл временную администрацию в севастопольском банке "ВВБ". Такое решение было принято в связи с неустойчивым финансовым положением банка.









"AK&M" от 13.03.2018