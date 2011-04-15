ILS и Effective Space запустят два КА Space Drone™

Дочерняя компания Центра Хруничева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") - International Launch Services (ILS) - один из ведущих поставщиков коммерческих пусковых услуг, и британская компания Effective Space, заявили о намерении заключить контракт на запуск двух сервисных космических аппаратов (КА) Space Drone™ компании Effective Space. Об этом сообщил Роскосмос.



Парный запуск этих КА с помощью ракеты-носителя (РН) "Протон-М" с разгонным блоком (РБ) "Бриз-М" с космодрома "Байконур" запланирован на 2020 год.



"Компания ILS ориентирована на обслуживание спутниковой индустрии через предоставление гибких, экономически доступных решений в области пусковых услуг, и наше соглашение с Effective Space - наглядный пример такой работы. Совокупность эксплуатационных качеств ракет-носителей "Протон-М" и нашего опыта позволит Effective Space наиболее оперативно и эффективно выполнить свои задачи", - сказал президент ILS Кёрк Пайшер, цитируемый в сообщении.



Ракета-носитель "Протон-М" со стандартным 4-х метровым головным обтекателем, оснащенная разгонным блоком "Бриз-М", выведет два космических аппарата Space Drone™ на геостационарную орбиту. Затем с помощью бортовых двигательных установок космические аппараты будут довыведены в заданные точки на орбите для выполнения задачи по продлению сроков активного существования спутников, предусмотренной контрактом.



Space Drone™ - космический аппарат массой 400 кг (1м х 1м х 1,25м) с универсальным стыковочным агрегатом, который использует электрическую двигательную установку для сближения и стыковки с обслуживаемым на геостационарной орбите спутником. Состыковавшись со спутником, Space Drone™ берет на себя управление его стабилизацией и ориентацией. Задачи по техническому обслуживанию, выполняемые КА Space Drone™, включают в себя поддержание ориентации, увод в другую точку, увод с орбиты, коррекцию орбиты, коррекцию наклонения и "ввод в эксплуатацию" геостационарного спутника.



Запуск ракеты космического назначения (РКН) "Протон-М/Бриз-М" по контракту с ILS обеспечит выведение первого космического аппарата Space Drone™ компании Effective Space в 2020 году. В дальнейшем предусмотрено наращивание орбитальной группировки путем выведения на орбиту до шести (6) космических аппаратов Space Drone™ в год. На следующих этапах планируются запуски КА Space Drone™ для обслуживания низкоорбитальных спутников, для активного сбора космического мусора и выполнения других логистических задач в космосе.



"Запуск первых двух космических аппаратов Space Drone ™ на геостационарную орбиту - это часть ответственного отношения к выполнению обязательств перед нашим первым заказчиком по обеспечению сроков запуска и планомерного перехода к решению задач по техническому обслуживанию спутников", - сказал Арье Хельсбанд, основатель и главный исполнительный директор Effective Space.



"Благодаря привлекательным экономическим условиям, на современном рынке значительно возрастает спрос на продление сроков эксплуатации существующих космических ресурсов. В этой связи, объявление об этом запуске, который будет осуществлен с помощью РН "Протон-М" с РБ "Бриз-М" - важная веха для стремительно развивающегося рынка. ILS провела с нами активную работу, чтобы найти надёжное, высокоэффективное, экономически целесообразное решение для нашего бизнеса", - сказал А.Хельсбанд.



Начиная с первого запуска коммерческого спутника (КА Astra 1F) в 1996 году и до сегодняшнего дня в рамках контрактов, заключенных ILS, состоялось уже 96 запусков РН "Протон-М". Грузоподъёмность РКН "Протон-М/Бриз-М" - 6.3 т при выведении на типовую геопереходную орбиту (ГПО) и более 3 т при выведении на геостационарную орбиту (ГСО). "Протон" - универсальная ракета-носитель, способная обеспечить одиночные и парные запуски, а также запуски нескольких КА с использованием либо стандартного головного обтекателя, диаметром 4.35 м, либо увеличенного обтекателя диаметром 5.2 м.



"AK&M" от 13.03.2018