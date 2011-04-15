Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО в 2017 году выросла на 84.57% до 24.802 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в 2017 году выросла на 84.57% до 24.802 млрд руб. с 13.438 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка увеличилась на 2.83% до 196.056 млрд руб. со 190.656 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 86.81% до 29.21 млрд руб. с 15.636 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 47.25% до 30.112 млрд руб. с 20.449 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 44.4% до 44.327 млрд руб. с 30.703 млрд руб.



Увеличение выручки компании связано, в основном, с эффективной работой парогазовых энергоблоков, введенных в рамках договоров о предоставлении мощности (ДПМ).



ПАО "Мосэнерго" (ИНН 7705035012) - электрогенерирующая компания России, работающая на органическом топливе. Ежегодно она потребляет свыше 20 млрд куб. м газа. В состав Мосэнерго входят электростанции установленной электрической мощностью 12.8 ГВт и тепловой - 42.8 тыс. Гкал/ч. Электростанции компании поставляют свыше 60% электроэнергии, потребляемой в Московском регионе, и обеспечивают более 80% потребностей Москвы в тепловой энергии.



Уставный капитал общества составляет 39.749 млрд руб. и разделён на 39749359700 обыкновенных акций номиналом 1 руб. каждая. ООО "Газпром энергохолдинг" владеет 53.5% уставного капитала, правительство Москвы - 26.45%, АО "Интер РАО Капитал" - 4.99%.



Электростанции Мосэнерго в 2017 году выработали 57.86 млрд кВт ч электроэнергии - на 2% меньше аналогичного показателя 2016 года.



Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" и его ДЗО за 9 месяцев 2017 года по МСФО увеличилась в 2.29 раза до 16.82 млрд руб. с 7.331 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 6.04% до 135.345 млрд руб. со 127.63 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - в 2.54 раза до 19.478 млрд руб. с 7.662 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 90.96% до 19.921 млрд руб. с 10.432 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 62.7% до 30.716 млрд руб. с 18.874 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по РСБУ в 2017 году увеличилась в 2.29 раза до 25.282 млрд руб. с 11.062 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 3.41% до 196.825 млрд руб. со 190.342 млрд руб., прибыль от продаж - на 36.05% до 33.634 млрд руб. с 24.722 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 65.94% до 31.035 млрд руб. с 18.703 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 31.6% до 44.093 млрд руб. с 33.513 млрд руб.



"AK&M" от 13.03.2018