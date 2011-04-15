Грузооборот морских портов России в январе-феврале вырос на 4.4% до 121.7 млн т

Грузооборот морских портов России в январе-феврале 2018 года увеличился на 4.4% до 121.7 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.



Объём перевалки сухогрузов составил 55.4 млн т (+12%), в том числе: угля - 22.4 млн т (+7.5%), грузов в контейнерах - 7.9 млн т (+13.8%), зерна - 6.8 млн т (+52%), чёрных металлов - 5.1 млн т (+14.3%), минеральных удобрений - 2.9 млн т (-8.5%), рефрижераторных грузов - 419 тыс. т (-7.2%).



Перевалка наливных грузов составила 66.3 млн т (-1.1%), в том числе: сырой нефти - 38.4 млн т (-3.6%), нефтепродуктов - 23.6 млн т (-1.7%), сжиженного газа - 3.4 млн т (+34.9%).



Экспортных грузов было обработано 94.8 млн. т (+2.7%), импортных - 5.5 млн т (+13.5%), транзитных - 10.1 млн т (+18.1%), каботажных - 11.3 млн т (+4.1%).



Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 12.7 млн т грузов, что на 21.9% больше аналогичного показателя 2017 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки снизился на 3.7% до 38.7 млн т.



Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил также 39.9 млн т (+9.3%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 851.1 тыс. т грузов (+58%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 2.3% до 29.6 млн т.







"AK&M" от 13.03.2018