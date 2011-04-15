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13/03/2018
13:15

Российский рынок новых грузовых автомобилей в январе-феврале вырос на 37.9% до 10.862 тыс.

Рынок новых грузовых автомобилей в России по итогам января-февраля 2018 года составил 10.862 тыс. - на 37.9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".

В феврале 2018 года продажи новых грузовых автомобилей в РФ составил 6.03 тыс., что на 39.5% больше, чем в феврале 2017 года.

Лидером рынка грузовиков в прошлом месяце оставался российский производитель KAMAZ, на долю которого пришлось 33.7% от общего объёма продаж - 2 тыс. авто (+19.7%). На втором месте - GAZ (648 авто, +26.8%). Замыкал первую тройку шведский Volvo (461 авто, +77.3%).

В пятёрку лидеров также попали немецкий MAN (398 авто, +131.4%) и шведская Scania (396 авто, +84.2%).

Стоит отметить, что вся десятка лидеров продаж по итогам февраля продемонстрировала существенный рыночный рост.













"AK&M" от 13.03.2018
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