Рынок в 2018 году могут покинуть не менее 60 банков из-за неэффективной бизнес-модели, RAEX

Развитие банковского бизнеса ограничено дефицитом качественных заёмщиков и уровнем капитала для покрытия растущих рисков. Данные факторы привели к избытку низкодоходных ликвидных активов, которые усиливают давление на прибыльность значительного числа банков. Доля убыточных кредитных организаций с неэффективной бизнес-моделью достигла 25%, что свидетельствует о незавершенности процесса оздоровления банковского сектора. Все чаще с кризисом бизнес-модели сталкиваются средние по размеру активов банки, что в дальнейшем приведёт к сокращению их присутствия на рынке. Об этом говорится в обзоре RAEX (Эксперт РА).



В 2018 году, по оценкам RAEX, по причине неэффективной бизнес-модели рынок могут покинуть не менее 60 банков, при этом в числе топ-50 имеется не менее пяти банков, в отношении которых высока вероятность применения регулятивных действий.



Оздоровление банковского сектора считать завершённым ещё преждевременно, поскольку с 2013 года доля убыточных банков с неэффективной бизнес-моделью выросла с 10 до 25%. В этой связи в 2018 году аналитики ожидают ускорения темпа отзыва лицензий. Под риском окажутся банки, которые не смогли адаптироваться к новой парадигме риск-ориентированного надзора и перейти к менее рискованной кредитной политике и адекватному уровню резервирования. Наиболее неустойчивыми будут кэптивные банки со слабым корпоративным управлением, а также кредитные организации с повышенной зависимостью бизнеса от одного источника дохода, узкой группы клиентов либо экономической конъюнктуры отдельного региона или отрасли, - подчёркивается в обзоре.



В частности, по оценкам агентства, в результате планируемого введения ограничения на выдачу гарантий по госконтрактам по уровню кредитного рейтинга порядка 30 банков в 2018 году будет отрезано от своего основного бизнеса. Усиливающийся кризис бизнес-модели может привести к сокращению группы средних по размеру банков и, как следствие, окончательному переделу рынка между крупными игроками. В этих условиях положение на рынке сохранят структуры с диверсифицированной моделью, консервативным риск-менеджментом и стабильными позициями в ключевых регионах присутствия.



Драйвером рынка кредитования останутся розничные ссуды. В 2018 году темп прироста кредитного портфеля юрлиц и физлиц составит 6%, что незначительно превысит уровень 2017 года (+4%). Поддержку розничному кредитованию окажет восстановление позитивной динамики реальных располагаемых доходов населения. Наибольший прирост покажет ипотечный кредитный портфель (16% против 14% в 2017 году) за счёт запуска ипотечной фабрики АИЖК и госпрограммы субсидирования ставки для многодетных семей, а также снижения коэффициентов давления секьюритизации на капитал.



Наиболее слабые темпы роста по-прежнему будет демонстрировать кредитование крупного бизнеса. В 2018 году ссуды крупному бизнесу прибавят около 3% против 1.4% в 2017 году. Без учёта валютной переоценки по итогам 2017 года портфель кредитов крупному бизнесу показал рост почти на 6%, что во многом было обусловлено обновлением реестра МСБ, в связи с которым свыше 600 компаний было отнесено к крупному бизнесу вместо МСБ.



Более выгодные условия фондирования за счёт выпуска облигаций (более низкие процентные ставки, меньше ковенантов, более длинные сроки) оказывают давление на темпы кредитования первоклассных заёмщиков. В свою очередь, портфель кредитов МСБ прибавит порядка 13% благодаря программам господдержки против роста на 10% в 2017 году (не учитывая обновление реестра МСБ. С его учетом ссуды МСБ показали падение на 7%). Кредиты МСБ по-прежнему демонстрируют наиболее высокий уровень просроченной задолженности, несмотря на её снижение в абсолютном выражении, что сдерживает активность банков в этом сегменте.



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