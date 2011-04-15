Банк "Зенит" начал выдавать кредиты по новой программе государственного субсидирования ипотеки

Банк "Зенит" приступил к выдаче ипотечных кредитов в рамках программы с государственным субсидированием процентной ставки. Об этом говорится в сообщении банка.



Минфин РФ установил банку лимит средств на выдачу ипотечных кредитов до сентября 2020 года.



Льгота предоставляется заемщикам, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и/или третий ребенок. При рождении второго ребенка специальная ставка в размере 6% годовых предоставляется сроком на 3 года, при рождении третьего ребенка - на 5 лет; при рождении второго и третьего ребенка можно рассчитывать на льготную процентную ставку в течение 8 лет. После окончания периода предоставления субсидии процентная ставка будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ на дату предоставления кредита + 2 процентных пункта.



Срок кредитования в рамках программы может составлять от года до 30 лет. Максимальная сумма кредита - 8 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 3 млн рублей - для других регионов. Минимальный первоначальный взнос составляет 20% от стоимости приобретаемой недвижимости.



Банковская группа "Зенит" образована в 2005 году в результате приобретения банком "Зенит" (ИНН 7729405872) контрольного пакета акций АБ "Девон-Кредит". В 2007 году в банковскую группу вошли Липецккомбанк и Сочигазпромбанк (переименован в банк "Зенит Сочи"). В декабре 2008 года в состав группы был включен Спиритбанк (Тула).



По данным консолидированной отчётности Банковской группы по стандартам МСФО за 9 месяцев 2017 года, капитал, рассчитанный в соответствии с требованиями Базельского комитета, составил 44.7 млрд руб., активы - 274.1 млрд руб.





"AK&M" от 13.03.2018