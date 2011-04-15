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13/03/2018
15:34

Бинбанк запустил собственную программу рефинансирования ипотеки

Бинбанк рефинансирует ипотечный кредит по ставке 9.3% - 9.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.

Данные ставки действуют, если заёмщик оформляет полное страхование: квартиры, жизни и риска утраты прав собственности (титульное страхование). Если заёмщик страхует только квартиру, ставка по кредиту увеличивается на 3 процентных пункта.

Кредит выдается на полное погашение ипотеки в другом банке, также заёмщику может быть одобрена дополнительная сумма, которую можно потратить, в том числе на ремонт квартиры.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 20 млн руб., для других регионов - 10 млн руб., но не более 80% от стоимости недвижимости. Максимальный срок - 30 лет.

ПАО "Бинбанк" (ИНН 7731025412) создано в 1993 году. Входит в число 30 крупнейших банков России. Банк обслуживает частных лиц, малый и средний бизнес, крупных корпоративных клиентов.

"AK&M" от 13.03.2018
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