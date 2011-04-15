ФАС прекратила рассмотрение дела в отношении компании "Сахалин Энерджи", говорится в сообщении антимонопольной службы.



Ранее в ФАС обратилась НК "Роснефть" в связи с отказом "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд." от заключения договора присоединения к мощностям Транссахалинской трубопроводной системы.



В ходе рассмотрения дела в антимонопольном ведомстве Роснефть также обратилась за защитой своих законных интересов в Арбитражный суд. В связи с этим, ФАС приостановила рассмотрение дела до вынесения решения судом.



В рамках судебных разбирательств исковые требования Роснефти были удовлетворены. Суд установил факт нарушения антимонопольного законодательства и обеспечил защиту прав и законных интересов компании.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.





"AK&M" от 13.03.2018