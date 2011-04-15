Аэрофлот с 11 апреля возобновляет полёты в Каир

Аэрофлот с 11 апреля 2018 года возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва - Каир - Москва. Полёты будут выполняться три раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 в/из терминала F аэропорта Шереметьево. Продажи авиабилетов открыты с 13 марта 2018 года. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



С 12 июня по 2 июля частота рейсов между столицами России и Египта будет увеличена до ежедневной. Это обусловлено повышенным спросом на авиаперевозки в период проведения футбольного турнира.



Аэрофлот прекратил выполнение рейсов в Каир в конце 2015 года, когда авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности. Данное требование было выполнено египетской стороной, и 4 января 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярного авиасообщения.



ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (ИНН 7712040126) - крупнейший российский авиаперевозчик, на его долю приходится 39% международного и 11% внутреннего рынка авиаперевозок. Контрольным пакетом акций (51.17%) владеет государство. Парк Аэрофлота состоит из самолётов Ту-134, Ту-154, Ил-96, А319, А320, А321, А330, Б767.



Пассажиропоток Аэрофлота в 2017 году вырос на 13.3% до 32.845 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.



Чистая прибыль ГК "Аэрофлот" по МСФО за 9 месяцев 2017 года снизилась на 38.01% до 27.149 млрд руб. с 43.798 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 8.14% до 361.802 млрд руб. с 334.563 млрд руб., прибыль от операционной деятельности сократилась на 37.45% до 41.862 млрд руб. с 66.926 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 36.08% до 37.686 млрд руб. с 58.954 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 30.9% до 53.306 млрд руб. с 77.16 млрд руб., рентабельность по EBITDA - на 7 п.п. до 13.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Аэрофлота за 2017 год по РСБУ выросла на 21.71% до 28.443 млрд руб. с 23.369 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 4.38% до 446.649 млрд руб. с 427.901 млрд руб., убыток от продаж составил 1.533 млрд руб. против прибыли в 12.59 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения выросла на 2.09% до 35.224 млрд руб. с 34.501 млрд руб.



"AK&M" от 13.03.2018