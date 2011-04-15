S&P пересмотрело прогноз по рейтингам Ингосстраха на "позитивный"

S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по рейтингам СПАО "Ингосстрах" со "стабильного" на "позитивный" в связи с повышением качества инвестиционного портфеля страховщика. Кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости компании подтверждены на том же уровне: "BB+". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Рейтинговое действие в отношении страховщика последовало за повышением кредитного рейтинга Российской Федерации 23 февраля 2018 года (суверенные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте повышены до "BBB-/A-3" благодаря взвешенному экономическому курсу и улучшению механизма трансмиссии денежно-кредитной политики, прогноз - "стабильный") и аналогичными рейтинговыми действиями в отношении ряда российских банков и компаний.



По сообщению S&P, прогноз по рейтингу СПАО "Ингосстрах" пересмотрен на "позитивный" в связи с постепенным повышением среднего кредитного качества инвестиционного портфеля компании до уровня, соответствующего инвестиционной категории, и очень сильными показателями капитализации и прибыльности, поддерживающимися высокими результатами страховой деятельности.



По состоянию на конец 2017 года значительная часть инвестированных активов компании приходилась на российские банки и компании с рейтингом "BBB-" и несколько европейских банков, имеющих рейтинги "А-", что эксперты считают фактором, позитивно влияющим на профиль финансовых рисков. Эксперты отмечают, что Ингосстрах продолжил демонстрировать стабильные положительные результаты операционной деятельности в 2017 году.



Прогноз "позитивный" по рейтингам Ингосстраха отражает возможность повышения рейтинга компании на одну ступень в ближайшие 12-18 месяцев, если качество инвестиционного портфеля будет устойчиво находиться на уровне, соответствующем рейтинговой категории "BBB", при этом компания продолжит придерживаться строгой андеррайтинговой политики и сохранит показатели капитализации на текущем уровне.



Эксперты S&P полагают, что условия ведения операционной деятельности для российских страховых компаний останутся сложными в 2018 году главным образом вследствие по-прежнему высоких страновых рисков и неопределенности в отношении показателей по ОСАГО. Вместе с тем ожидается, что сектор страхования иного, чем страхование жизни, продемонстрирует в целом положительные показатели прибыли в текущем году, чему будет способствовать рост страхования корпоративного сектора.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 13.03.2018