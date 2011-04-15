Дайджест газеты "Ведомости" от 14 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 14 марта 2018 года.





"РОССИЯ ВОШЛА В ТОП-10 САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ РЫНКОВ ДЛЯ КАТАРА"



Директор Агентства по туризму Катара рассказывает, почему монархия отменила въездные визы и какую роль в развитии туриндустрии сыграет чемпионат мира по футболу-2022.



В 2010 г. Катар, маленькая нефутбольная страна на северо-востоке Аравийского полуострова, сенсационно получила право на проведение ЧМ-2022 - одного из крупнейших спортивных соревнований в мире. Но и после этого Катар продолжал оставаться закрытым - получить визу в эту страну с абсолютной монархией было очень непросто.



Катар - одна из богатейших стран в мире, чьи доходы обеспечены добычей природного газа, - привечал в основном единоверцев из других стран Персидского залива; доходы от туристов из других регионов эмират, сберегающий половину своих доходов, не очень-то интересовали. Все резко изменилось в июне 2017 г., когда шесть арабских стран - Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет, Бахрейн, Йемен и Ливия - обвинили Катар в финансировании терроризма, разорвали с ним дипломатические отношения и объявили транспортную блокаду.





"РОСНЕФТЬ" ПОДЕШЕВЕЛА



Второй самой дорогой компанией России снова стал "Газпром": инвесторы боятся высокого долга "Роснефти" и слабой отчётности.



Капитализация "Газпрома" превысила капитализацию "Роснефти", следует из данных Московской биржи. Это произошло еще в понедельник, 12 марта. По итогам торгов на Московской бирже стоимость "Роснефти" выросла на 0,5% до 3,335 трлн руб., но "Газпром" подорожал еще сильнее - на 1,1% до 3,346 трлн руб. По итогам торгов во вторник разрыв между компаниями еще увеличился: "Газпром" стоил 3,379 трлн руб., а "Роснефть" - 3,306 трлн руб.



На Лондонской бирже "Газпрому" тоже удалось обойти "Роснефть": под конец дня, он стал дороже нефтяной госкомпании на $259 млн, следует из данных Bloomberg. Таким образом, "Газпром" вновь стал второй по капитализации компанией в России. Первое место с гигантским отрывом по-прежнему держит Сбербанк - его стоимость 6,1 трлн руб.



"Газпром" долгое время был самой дорогой компанией России. Но в 2016 г. его обошла "Роснефть", а в прошлом году "Сбербанк".





СИРИЙСКИЙ КРИЗИС НАПОМИНАЕТ О КАРИБСКОМ



Россия и США давно не были так близки к прямому военному столкновению.



Генштаб РФ пообещал сбивать американские ракеты в случае бомбежки Дамаска.



Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов заявил во вторник, что "у нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения" в пригороде Дамаска Восточная Гута. Для этого уже собраны мирные жители, которым "предстоит изображать жертв химического инцидента", активисты-спасатели и съемочные группы. По словам Герасимова, после провокации США планируют обвинить в применении химоружия правительственные войска и нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска.



Поскольку в Дамаске на объектах минобороны Сирии находятся российские военнослужащие, в случае возникновения угрозы их жизни, Вооруженные Силы России "примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".





ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОГОН ПУРГИ



Среди множества признаний и откровений, прозвучавших во время интервью Владимира Путина журналистке NBC Мегин Келли, нельзя не обратить внимание на один сюжет.



Путин отказался отвечать за заявления не только рядовых сотрудников своей администрации, но открестился даже от реплик своего многолетнего пресс-секретаря Дмитрия Пескова, приведя именно его как пример чиновника, который "несет иногда такую пургу, что я смотрю по телевизору и думаю: что он там рассказывает?".



Жаль, что президент не развил свою мысль и не предложил обществу какой-то убедительной методики верификации заявлений, делаемых официальными лицами в ходе исполнения своих обязанностей, чтобы можно было в постоянном режиме отделять "пургу" от официальной позиции. Ведь если даже пресс-секретарь президента, чьей единственной и главной служебной обязанностью является доведение до сведения общества мнений и взглядов главы государства в наиболее четкой и официальной форме, позволяет себе выступать с заявлениями, с которыми не согласен президент, то что говорить об остальных?





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 14.03.2018