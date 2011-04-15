Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 марта 2018 года



ОТМЕННЫЙ КУРС

ЦСР ПРЕДЛАГАЕТ ДО 2019 ГОДА ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗАКОН "О ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ"





Новый доклад Центра стратегических разработок, посвященный реформе валютного контроля в России, предлагает ликвидацию соответствующего федерального закона, отказ от принципа обязательной репатриации валютной выручки, объединение понятий валютного и налогового резидентства в Налоговом кодексе и усиление исполнения Росфинмониторингом норм FATF. Предложенная экспертами реформа очень проста и на деле не требует действительно радикальных изменений действующего порядка - ее предлагается закончить уже в 2019 году.





РЫБА УШЛА ИЗ-ПОД СУДОВ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КВОТЫ НА ВЫЛОВ МИНТАЯ И СЕЛЬДИ РАСПРЕДЕЛЯТ ЧЕРЕЗ ГОД





Вопреки ожиданиям рыбодобытчиков, распределения долей инвестиционных квот на вылов минтая и сельди под строительство судов в 2018 году не будет. Из-за ожидаемого большого количества заявок Росрыболовство проведет аукцион лишь в 2019 году. Решение возмутило участников рынка, которые уже готовы были начать строительство судов. Теперь же некоторые из них могут не успеть завершить проекты по действующим до 2021 года упрощенным требованиям.





МЯСНИКИ НЕ ХОТЯТ БЫТЬ ОПАСНЫМИ

ОНИ ПРОСЯТ ИЗМЕНИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ ДЛЯ ИХ ПРЕДПРИЯТИЙ



Национальная мясная ассоциация просит российские власти продлить участникам рынка сроки приведения их предприятий в соответствие новым требованиям экологической безопасности. В соответствие с ними, например, большинство свиноводческих производств и предприятий по убою стали относиться к наивысшей категории опасности. Из-за этого им придется к 2019 году установить самые передовые технологии, которые смогут позволить себе не все производители.





ЧЕРНЫЕ СПИСКИ ДОПОЛНЯТ ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ПОСТРАДАВШИМ БАНКОВСКИМ КЛИЕНТАМ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ





ЦБ приступил к созданию межведомственной комиссии, которая будет рассматривать жалобы клиентов финансовых организаций, попавших в черный список отказников. Это второй уровень механизма реабилитации для тех, кому в исключении из списка отказал банк. Однако чтобы пожаловаться в комиссию, клиент должен принести из кредитной организации мотивированный отказ, а давать такие документы банки сейчас не обязаны и зачастую не готовы. Устранить эту коллизию регулятору придется до 30 марта, когда система должна заработать.





ВСТРЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВПИШУТ В КОДЕКС

МИНФИН И ЦБ ПОПРАВЯТ ПРАВОВУЮ БАЗУ ЛИЗИНГА



Как стало известно "Ъ", Минфин при участии Банка России начал разработку проекта поправок к Гражданскому кодексу (ГК), регулирующих лизинговую отрасль. В частности, они призваны устранить противоречия в правовой базе и сложившейся судебной практике, а также сократить число судебных разбирательств между лизингодателями и лизингополучателями. Сейчас больше половины дел в судах высших судебных инстанций приходится на споры при досрочном расторжении лизингового договора.





РЕКЛАМА - ДВИГАТЕЛЬ ПОРТФЕЛЯ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ ВОВЛЕКАЮТ ГРАЖДАН В КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ



В этом году крупнейшие управляющие компании (УК) намерены значительно нарастить рекламную активность и увеличить бюджеты на эти цели. Отрасль спешит воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой, сформировавшей повышенный спрос со стороны частных инвесторов. Привлекать граждан компании будут рекламой на телевидении и в интернете.





YOTAPHONE СТАВЯТ НА ГОССЕКТОР

ДЛЯ СМАРТФОНА ПОДБИРАЮТ НОВЫЕ РЫНКИ



Акционеры разработчика смартфонов Yota Devices задумались о создании мобильных продуктов для китайского госсектора. У китайских госкомпаний есть запрос на мобильные устройства при условии блокировки нежелательного контента в них, а также размещения серверов и другой инфраструктуры в Китае, считают эксперты. Но на этом рынке Yota Devices придется конкурировать с Huawei, ZTE и Xiaomi.





"ВКОНТАКТЕ" НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ ЗАПУСТИТ МОБИЛЬНУЮ ВИКТОРИНУ С ИВАНОМ УРГАНТОМ



"ВКонтакте" запустит в России аналог популярного в США мобильного приложения HQ Trivia. На этой неделе социальная сеть выпустит приложение "Клевер", в котором дважды в день в прямом эфире будут проходить видеовикторины с денежными призами. Партнером проекта стал телеведущий Иван Ургант, который вместе с собственной командой отвечает за производство викторин.





УМНЫЕ ГОРОДА ПРОСЛЕДЯТ ЗА ЖИТЕЛЯМИ

АНАЛИТИКИ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ НАПРАВЛЕНИЯ



Наиболее востребованными устройствами в российских умных городах станут камеры видеонаблюдения и энергосберегающие приборы, оценивают аналитики. Но объем инвестиций в подобные проекты может превысить экономический эффект от их реализации, который, как ожидается, достигнет 375 млрд руб. до 2025 года. Заявку на включение умных городов в госпрограмму "Цифровая экономика" сегодня рассмотрят в правительстве.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 14.03.2018