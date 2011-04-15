Во вторник российский фондовый рынок закончил торговую сессии умеренным ростом, несмотря на негативный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent не смогла удержаться у утренних уровней и к нашему закрытию отступила в район 64.5 руб. В Европе за час до закрытия основные индексы теряли в пределах 0.7%, в США после первых часов торгов индекс Dow Jones сохранил позиции у уровней закрытия понедельника, S&P500 снизился на 0.1%. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича.



Несмотря на это к закрытию индекс МосБиржи вырос на символические 0.06%, сохранив позиции ниже 2320 пунктов, индекс РТС подтянулся на 0.2% до 1286 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметалла и Аэрофлота, поднявшиеся более чем на 3%. Хуже рынка закрылись Соллерс и "Магнит", упавшие на 2.5% и 2% соответственно.



В результате сегодняшних торгов можно констатировать, что техническая картина на графике индекса МосБиржи не изменилась. Путь к историческим максимумам рынку преграждает локальная поддержка, расположенная на уровне 2325 пунктов. Снизу же поддержку индексу может оказать уровень 2300 пунктов. Его пробой станет лишь сигналом к углублению коррекции, но не к полноценному развороту рынка, подчеркивает аналитик.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к бивалютной корзине, чему способствовало снижение рынка энергоносителей. При этом доллар практически не изменился, удержав позиции чуть ниже 56.9 руб., евро поднялся на 0.6%, достигнув 70.5 руб. От более существенного снижения рубль спасло увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров. При этом доллар продолжает торговаться ниже сопротивления, расположенного на отметке 57 руб. В случае если "быкам" удастся отыграть этот уровень, им будет открыта дорога к следующему сопротивлению, расположенному на уровне 59 рублей. Однако продолжение роста в ближайшие недели будет осложняться повышенным предложением валюты со стороны экспортеров. В результате для подъема доллару понадобится более существенное снижение рынка энергоносителей.



В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станет публикация статистики от Американского института нефти по запасам углеводородов в США. В случае если данные API покажут рост запасов ниже ожиданий, это может придать "быкам" сил и позволить им вывести нефть марки Brent выше $65. Это, в свою очередь, поддержит российские активы и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить "вечерку" на положительной территории. Также в этом случае мы не исключаем роста наших основных индексов в начале торгов среды.



"AK&M" от 14.03.2018