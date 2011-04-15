Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/03/2018
09:36

Во вторник российский фондовый рынок закончил торговую сессии умеренным ростом, несмотря на негативный внешний фон

Во вторник российский фондовый рынок закончил торговую сессии умеренным ростом, несмотря на негативный внешний фон. Так, на рынке энергоносителей нефть марки Brent не смогла удержаться у утренних уровней и к нашему закрытию отступила в район 64.5 руб. В Европе за час до закрытия основные индексы теряли в пределах 0.7%, в США после первых часов торгов индекс Dow Jones сохранил позиции у уровней закрытия понедельника, S&P500 снизился на 0.1%. Об этом говорится в комментарии старшего аналитика ИК "Фридом Финанс" Богдана Зварича.

Несмотря на это к закрытию индекс МосБиржи вырос на символические 0.06%, сохранив позиции ниже 2320 пунктов, индекс РТС подтянулся на 0.2% до 1286 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметалла и Аэрофлота, поднявшиеся более чем на 3%. Хуже рынка закрылись Соллерс и "Магнит", упавшие на 2.5% и 2% соответственно.

В результате сегодняшних торгов можно констатировать, что техническая картина на графике индекса МосБиржи не изменилась. Путь к историческим максимумам рынку преграждает локальная поддержка, расположенная на уровне 2325 пунктов. Снизу же поддержку индексу может оказать уровень 2300 пунктов. Его пробой станет лишь сигналом к углублению коррекции, но не к полноценному развороту рынка, подчеркивает аналитик.

На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к бивалютной корзине, чему способствовало снижение рынка энергоносителей. При этом доллар практически не изменился, удержав позиции чуть ниже 56.9 руб., евро поднялся на 0.6%, достигнув 70.5 руб. От более существенного снижения рубль спасло увеличенное предложение валюты со стороны экспортеров. При этом доллар продолжает торговаться ниже сопротивления, расположенного на отметке 57 руб. В случае если "быкам" удастся отыграть этот уровень, им будет открыта дорога к следующему сопротивлению, расположенному на уровне 59 рублей. Однако продолжение роста в ближайшие недели будет осложняться повышенным предложением валюты со стороны экспортеров. В результате для подъема доллару понадобится более существенное снижение рынка энергоносителей.

В рамках вечерней сессии основным фактором для рынка энергоносителей станет публикация статистики от Американского института нефти по запасам углеводородов в США. В случае если данные API покажут рост запасов ниже ожиданий, это может придать "быкам" сил и позволить им вывести нефть марки Brent выше $65. Это, в свою очередь, поддержит российские активы и позволит рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить "вечерку" на положительной территории. Также в этом случае мы не исключаем роста наших основных индексов в начале торгов среды.

"AK&M" от 14.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100