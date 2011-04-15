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14/03/2018
10:28

Рубль пока игнорирует "британскую историю"

По итогам вчерашней сессии рубль слегка уступил доллару и более заметно ослаб в паре с евро, ощутив на себе воздействие нефтяного фактора в условиях отсутствия других значимых драйверов. Пара доллар/рубль, которая снова не отважилась на тестирование уровня 57 руб., закрылась с повышением на 0.25% - вблизи психологической отметки. Пара евро/рубль прибавила 0.76% внутри дня, комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Доллар на международном рынке негативно отреагировал на увольнение Тиллерсона с поста госсекретаря США, что обусловило лишь скромное ослабление нашей валюты, которая пока игнорирует угрозы Британии ввести антироссийские санкции. Судя по реакции отечественного рынка в целом, инвесторы считают, что ограничения будут носить локальный характер и не повлияют ни на экономику страны, ни на рынок. Таким образом, если премьер Мэй просигналит о более масштабных мерах, этот фактор все же отразится на курсе рубля и настроениях инвесторов, в том числе иностранных.

Нефть тем временем продолжила отступать, и не помог даже неплохой отчет API, который отразил небольшой рост запасов сырой нефти и сокращение запасов нефтепродуктов. Здесь в центре внимания сейчас находится угроза торговой войны между США и Китаем, которая возросла после анонса новых тарифов Вашингтона. Участники рынка продолжат следить за новостями с этого фронта, но не забудут и об официальном отчете Минэнерго, который может усилить давление на нефть, если укажет на очередной рекорд по добыче.

Британская история, продажи на рынке черного золота и возвращение тенденции уклонения от рисков играют против российской валюты, которая в течение дня может дать доллару возможности протестировать заветный уровень 57 руб., вблизи которого пара и продолжит торговаться в ближайшее время.


"AK&M" от 14.03.2018
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