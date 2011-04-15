Нефть дешевеет с начала недели, развивая негативную динамику на утренних торгах среды

Нефть марки Brent дешевеет с начала недели, развивая негативную динамику на утренних торгах среды. Накануне котировки не смогли отвоевать уровень 65 и снова навестили минимумы в районе 64. Сегодня актив расположился в районе 64.50, теряя с утра 0.3%. Об этом говорится в комментарии аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко.



Накануне вечером API опубликовал еженедельный отчет по запасам энергоносителей, который в целом вышел неплохим - запасы нефти выросли скромно, на 1.1 млн баррелей, запасы нефтепродуктов сократились. Однако рынок практически проигнорировал релиз, сосредоточившись на динамике интереса к риску, который снова угас. Причин для этого немало. Это и политический хаос в Белом доме, где Трамп отправил в отставку госсекретаря Тиллерсона, и жесткая позиция Вашингтона в отношении Китая, и конфликт между Британией и Россией, и разногласия в ОПЕК.



Что касается вопроса с КНР, рынок черного золота довольно чувствительно реагирует на угрозы для экономики Поднебесной. Штаты пообещали ввести масштабные тарифы на импорт китайских товаров "уже в ближайшее время", что подорвет торговые показатели страны. Учитывая ожидаемое замедление роста второй по величине в мире экономики в этом году, эта угроза выглядит еще весомее. Опасаясь снижения спроса на энергоносители со стороны Китая, часть игроков избавляется от долгосрочных длинных позиций, что закономерно давит на котировки.



Разногласия в ОПЕК по поводу целевого уровня цен лишь подливают масла в огонь. Единственное, что в краткосрочной перспективе поможет ослабить давление на Brent, помимо возвращения интереса к риску на мировые площадки, это масштабное ослабление доллара - такой сценарий станет возможным в случае выхода очень слабых розничных продаж и новой порции негатива с политического фронта США.





"AK&M" от 14.03.2018