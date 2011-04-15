Американская валюта утром среды отыгрывает потерянные накануне позиции. Замена на посту госсекретаря США Р. Тиллерсона на М. Помпео, который считается более лояльным к протекционистской политике Президента, обеспокоила рынок перспективой появления новых торговых ограничений. И уже вечером того же дня стало известно, что Белый дом рассматривает возможность введения пошлин для китайских товаров из телекоммуникационного и технологического секторов. Об этом говорится в обзоре Nordea.



По предварительным данным, дополнительные тарифы могут быть распространены на товарные позиции, объем экспорта которых из Китая в США составляет $60 млрд в год. Для сравнения китайский экспорт алюминия и стали в США, в отношение которого пошлины были введены на прошлой неделе, составляет $15-17 млрд в год. "Торговые войны" останутся важнейшей темой для рынков в перспективе ближайших недель. Несмотря на вчерашнюю негативную реакцию USD, аналитики ожидают, что в среднесрочной перспективе при росте рисков "торговых войн" могут сформироваться факторы для укрепления USD, поскольку будет повышаться аппетит инвесторов к защитным активам.



Статистика по инфляции в США, которая должна была стать основным событием вчерашнего торгового дня, вышла в рамках ожиданий (1.8% г/г в феврале). Влияние данного фактора на рынки было полностью перекрыто геополитической тематикой. В фокусе сегодня будет выход статистики по росту розничных продаж в США (в 15.30 по Москве), который вернется в позитивную область после спада в январе, что может несколько поддержать доллар. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.23-1.24.





"AK&M" от 14.03.2018