Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/03/2018
11:44

Американская валюта утром среды отыгрывает потерянные накануне позиции

Американская валюта утром среды отыгрывает потерянные накануне позиции. Замена на посту госсекретаря США Р. Тиллерсона на М. Помпео, который считается более лояльным к протекционистской политике Президента, обеспокоила рынок перспективой появления новых торговых ограничений. И уже вечером того же дня стало известно, что Белый дом рассматривает возможность введения пошлин для китайских товаров из телекоммуникационного и технологического секторов. Об этом говорится в обзоре Nordea.

По предварительным данным, дополнительные тарифы могут быть распространены на товарные позиции, объем экспорта которых из Китая в США составляет $60 млрд в год. Для сравнения китайский экспорт алюминия и стали в США, в отношение которого пошлины были введены на прошлой неделе, составляет $15-17 млрд в год. "Торговые войны" останутся важнейшей темой для рынков в перспективе ближайших недель. Несмотря на вчерашнюю негативную реакцию USD, аналитики ожидают, что в среднесрочной перспективе при росте рисков "торговых войн" могут сформироваться факторы для укрепления USD, поскольку будет повышаться аппетит инвесторов к защитным активам.

Статистика по инфляции в США, которая должна была стать основным событием вчерашнего торгового дня, вышла в рамках ожиданий (1.8% г/г в феврале). Влияние данного фактора на рынки было полностью перекрыто геополитической тематикой. В фокусе сегодня будет выход статистики по росту розничных продаж в США (в 15.30 по Москве), который вернется в позитивную область после спада в январе, что может несколько поддержать доллар. Краткосрочный ориентир по паре EURUSD 1.23-1.24.


"AK&M" от 14.03.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100