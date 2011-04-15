Объём выдачи ипотечных кредитов в феврале вырос в 2 раза до 200 млрд руб.

Объём выдачи ипотеки в феврале 2018 года вырос в 2 раза до 200 млрд руб. Выдано более 100 тыс. кредитов. Об этом говорится в сообщении ДОМ.РФ.



За 2 месяца 2018 года выдано ипотечных кредитов более чем на 350 млрд руб.



В 2018 году, по оценкам ДОМ.РФ, будет выдано 1.3-1.4 млн кредитов на 2.5-2.8 трлн руб.



АИЖК (ДОМ. РФ) создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.









"AK&M" от 14.03.2018