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14/03/2018
12:40

Украинская "дочка" МТС приобрела лицензию 4G в полосах радиочастот 1780-1785/1875-1880 МГц в результате национального аукциона

ПрАО "ВФ Украина" (дочерняя компания ПАО "Мобильные ТелеСистемы") приобрело лицензию 4G в полосах радиочастот 1780-1785/1875-1880 МГц в результате национального аукциона. Об этом говорится в сообщении ПАО.

Стоимость лицензии - 742 млн украинских гривен.
Ранее, 31 января 2018 года, VF Ukraine PrJSC получила лицензию 4G в полосах радиочастот 2510-2520/2630-2640 МГц. Стоимость этой лицензии составила 631 млн украинских гривен.

Первый запуск 4G в диапазоне 2.6 ГГц в крупнейших городах Украины может состояться к концу марта или в начале апреля, если "ВФ Украина" получит соответствующую лицензию. Оператор рассчитывает полностью покрыть территорию Украины после получения лицензий в спектре 1800 Мгц в июле 2018 года, а также после соответствующих доработок оборудования.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.

Уставный капитал МТС составляет 199.84 млн руб. (1998381575 размещённых обыкновенных именных акций).

Чистая прибыль Группы МТС по МСФО за III квартал 2017 года выросла на 43% до 18 млрд руб. с 12.6 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 2.1% до 114.6 млрд руб. со 112.2 млрд руб., скорректированный показатель OIBDA - на 6.7% до 48.8 млрд руб. с 45.7 млрд руб.


"AK&M" от 14.03.2018
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