ФАС удовлетворила ходатайство РУСАЛа о приобретении 100% уставного капитала "КиК"

ФАС России удовлетворила ходатайство АО "Русский Алюминий" (РУСАЛ) о приобретении 100% уставного капитала ООО "КиК". Об этом говорится в сообщении службы.



Компания "КиК" осуществляет производство алюминиевых литых колесных дисков. Первичный алюминий и первичные алюминиевые сплавы являются основным сырьем для производства алюминиевых литых колесных дисков.



РУСАЛ и хозяйствующие субъекты, входящие с ним в одну группу лиц, занимают доминирующее положение на рынке продукции в границах Российской Федерации, отметила ФАС.



В группу лиц РУСАЛа входит ООО "ЛМЗ "СКАД", осуществляющее производство алюминиевых литых колесных дисков.



Проведённый в соответствии с приказом ФАС анализ состояния конкуренции на рынке алюминиевых литых колесных дисков в географических границах Российской Федерации показал: первичный алюминий является основным сырьем для производства алюминиевых литых колесных дисков, соответственно, рынки, на которых действуют АО "РУСАЛ" и ООО "КиК", являются смежными товарными рынками; рынок алюминиевых литых колесных дисков является импортоориентированным (импорт более 50%); "КиК" не имеет возможности оказывать влияние на общие условия обращения товара на рынке алюминиевых литых колесных дисков; суммарная доля "КиК" и "СКАД" на рынке алюминиевых литых колесных дисков не превышает 35%; при определенных условиях, которые могут сложиться в будущем, географические границы рынка алюминиевых литых колесных дисков могут быть расширены.



Анализ состояния конкуренции на рынке алюминиевых литых колесных дисков в географических границах Российской Федерации показал, что в случае совершения сделки на рынке будет действовать вертикально-интегрированный хозяйствующий субъект, так как в результате Сделки "КиК" и группа лиц "РУСАЛ" войдут в одну группу лиц .



Таким образом, при определенных условиях сделка может привести к ограничению конкуренции, в том числе путем повышения барьеров входа на рынок алюминиевых литых колесных дисков.



С учётом представленных компанией "РУСАЛ" доказательств того, что сделка может быть признана допустимой, и принимая во внимание взятые на себя обязательства по осуществлению инвестиций в производство "КиК", направленных на увеличение конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе создание новой производственной линии, увеличение объема производства, ввод новых технологий, осуществление модернизации производства, улучшение потребительских свойств продукции (включая качественно-технологические), в том числе ввод в эксплуатацию плавильной печи для внедрения технологии термообработки продукции, Федеральная антимонопольная служба приняла решение об удовлетворении данного ходатайства и выдаче РУСАЛу и другим хозяйствующим субъектам, входящим с ним в группу лиц, предписания.



Настоящее решение действует только в совокупности с указанным предписанием.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



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