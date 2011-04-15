Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале вырос на 12.4% до 14.318 млн

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-феврале 2018 года, по оперативным данным, вырос на 12.4% до 14.318 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют материалы Росавиации.



Пассажирооборот за этот период увеличился на 14.2% до 36.839 млрд пассажирокилометров, занятость кресел - на 1.7 п.п. до 79.6%, коммерческая загрузка - на 2.1 п.п. до 67.5%.



Перевозки грузов и почты выросли на 3.3% до 155.621 тыс. т, грузооборот - на 1.6% до 1.054 млрд тоннокилометров.



В том числе пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот - российские авиалинии" за первые два месяца увеличился на 4.8% до 4.727 млн, "Сибирь" - на 15.8% до 1.504 млн, "ЮТэйр" - на 18.3% до 1.128 млн, "Уральские авиалинии" - на 19.8% до 1.039 млн. Авиакомпания "Россия" за этот период уменьшила перевозки пассажиров на 6.7% до 1.211 млн.



В феврале 2018 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 10.4% до 6.735 млн, пассажирооборот - на 12.6% до 17.228 млрд пассажирокилометров, перевозки грузов и почты снизились на 2.3% до 71.38 тыс. т.







"AK&M" от 14.03.2018