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14/03/2018
13:12

ФАС оштрафовала МТС за недобросовестную рекламу спутникового ТВ на 100 тыс. руб.

ФАС оштрафовала МТС за недобросовестную рекламу спутникового ТВ на 100 тыс. руб., говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Напомним, в феврале этого года ФАС признала телерекламу оборудования спутникового телевидения МТС "Не мучайся со старым ТВ. Переходи на спутник" нарушившей закон "О рекламе". По мнению Комиссии ФАС, сравнение спутникового телевидения МТС и эфирного телевидения является некорректным, а реклама, содержащая такое сравнение - недобросовестной.

ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (МТС, ИНН 7740000076) вместе с дочерними предприятиями обслуживает около 100 млн абонентов сотовой связи в России, Армении, Беларуси, Украине, Туркменистане. Компания также предоставляет услуги фиксированной связи и кабельного телевидения во всех федеральных округах России и в Украине.





"AK&M" от 14.03.2018
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