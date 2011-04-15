СУЭК получила предэкспортный синдицированный 5-летний кредит на $1.055 млрд

Группа "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) 12 марта подписала кредитное соглашение на сумму $1.055 млрд. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СУЭК.



Кредит со сроком погашения в течение 5 лет обеспечен за счёт экспортных доходов группы. Средства будут использованы для рефинансирования существующих кредитов СУЭК, а также для общих корпоративных целей. В синдикате приняли участие 18 финансовых институтов.



АО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК, ИНН 7708129854) - крупнейшее в России угольное объединение по объёму добычи. Компания обеспечивает более 30% поставок угля на внутреннем рынке и более 25% российского экспорта угля. Филиалы и дочерние предприятия СУЭК расположены в Забайкальском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, Кемеровской области, в Бурятии и Хакасии.



Единственным акционером является компания SUEK PLC, которой принадлежит 100% уставного капитала СУЭК. Предприятия СУЭК в 2017 году добыли 107.8 млн т угля, что на 2.3% больше, чем годом ранее.



Чистая прибыль СУЭК по МСФО в 2017 году увеличилась в 2.09 раза до $657 млн с $314 млн годом ранее. Выручка выросла на 42.25% до $5.693 млрд с $4.002 млрд, прибыль от операционной деятельности - на 82.37% до $1.076 млрд с $590 млн, прибыль до налогообложения - в 2.17 раза до $878 млн с $404 млн. Показатель EBITDA увеличился на 53.08% до $1.514 млрд с $989 млн.







"AK&M" от 14.03.2018