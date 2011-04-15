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14/03/2018
14:09

Банк "Глобэкс" усовершенствовал условия услуги для предпринимателей "Неснижаемый остаток"

Банк "Глобэкс" (Группа Внешэкономбанк) усовершенствовал условия услуги для предпринимателей "Неснижаемый остаток". Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь у клиентов банка появилась возможность размещать на одном расчётном счёте два и более неснижаемых остатка и получать дополнительный доход на их общую сумму.

АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс", ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте. Банк входит в группу Внешэкономбанка.

Ключевым направлением деятельности банка является кредитование определяемых Правительством РФ приоритетных отраслей экономики. Банк кредитует предприятия реального сектора, работает с депозитами юридических и физических лиц, развивает международный бизнес.

Прибыль банка "Глобэкс" по РСБУ после налогообложения за 9 месяцев 2017 года составила 767 млн руб.

"AK&M" от 14.03.2018
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