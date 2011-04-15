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14/03/2018
15:06

Кредитный портфель Россельхозбанка за два месяца увеличился на 2.6%

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка по итогам работы в январе-феврале 2018 года по РСБУ составил порядка 1.95 трлн руб., прирост с начала 2018 года - свыше 2.6%. Об этом говорится в сообщении банка.

При этом портфель кредитов агропромышленному комплексу увеличился на 21.7 млрд руб., превысив 1.2 трлн руб.

По состоянию на 1 марта 2018 года банк увеличил объём привлечённых средств физических лиц на 21.9 млрд руб., до 865.1 млрд руб. При этом общий объём привлечённых средств клиентов Банка вырос до порядка 2.2 трлн руб.

АО "Россельхозбанк" (РСХБ, ИНН 7725114488) образовано в марте 2000 года для обслуживания предприятий АПК. В настоящее время банк входит в число десяти крупнейших банков страны. Россельхозбанк занимает второе место в России по размеру филиальной сети. Свыше 1.5 тыс. отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины в малых городах и сельских населённых пунктах. Представительства банка открыты в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, Азербайджане и Армении. Единственный акционер Россельхозбанка - РФ в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.

Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ в 2017 году составила 1.8 млрд руб. против 0.5 млрд руб. годом ранее.

"AK&M" от 14.03.2018
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