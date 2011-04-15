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14/03/2018
15:01

Договор между РФ и Киргизией о развитии военно-технического сотрудничества внесён на ратификацию

В Госдуму внесён проект федерального закона "О ратификации Договора между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о развитии военно-технического сотрудничества", инициированный президентом РФ. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Договор подписан в Москве 20 июня 2017 года. Документ определяет порядок осуществления сторонами взаимных поставок продукции военного назначения. Кроме того, в соответствии с этим документом, поставки продукции военного назначения будут осуществляться по контрактам, заключаемыми уполномоченными организациями, без выдачи лицензий на ввоз (вывоз) продукции военного назначения.

Реализация инициативы будет осуществляться за счёт и в пределах бюджетных ассигнований. Механизм реализации договора будет определён президентом РФ.

Документ заключен на 5 лет с автоматической пролонгацией на последующие 5-летние периоды.

Договором предусматривается установление благоприятного режима взаимодействия сторон в области разработки, производства, эксплуатации, ремонта, модернизации, продления сроков использования, а также утилизации вооружения и военной техники.



"AK&M" от 14.03.2018
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