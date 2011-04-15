Сбербанк включил сервис телемедицины в страховые продукты

Сбербанк и СК "Сбербанк страхование жизни" представили клиентам новые продукты кредитного страхования жизни, включив в них сервис телемедицины, а также риск временной нетрудоспособности. Об этом сообщает Сбербанк.



К концу 2018 года опцией телемедицины сможет воспользоваться более 3 млн клиентов массового сегмента Сбербанка.



Сервис "Телемедицина" позволяет получать дистанционную медицинскую помощь в течение всего срока действия договора страхования. Особенно актуальна данная опция для клиентов, которые не могут воспользоваться услугой очной консультации врача ввиду отсутствия в городах специалистов, нехватки времени или деликатности вопроса. Сервис представляется через партнёра "Сбербанк страхование жизни" - сеть клиник "Доктор рядом" на базе маркетплейс DocDoc (входит в Группу Сбербанк).



В обновленную программу кредитного страхования жизни также добавлен риск длительной нетрудоспособности, срок которой превышает тридцать один день. Это позволит клиентам получить финансовую защиту в случае долгого нахождения на больничном.



"Главным драйвером развития рискового страхования в 2018 году станет наполнение наших продуктов сервисными составляющими, в том числе такими сервисами, как телемедицина, чекапы и второе медицинское мнение по риску "диагностирование критических заболеваний". Такие опции будут внедрены в различные продукты, в том числе для массового сегмента. По нашим оценкам, возможность воспользоваться сервисом телемедицины уже к концу этого года будет более чем у 3 млн клиентов Сбербанка", - отметил Александр Бондаренко, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока "Управление благосостоянием".



"Важно отметить, что телемедицина может не только значительно улучшить доступность медицинской помощи, но и способствовать раннему выявлению заболеваний у занятых, активно работающих клиентов, которым зачастую сложно выкроить время для посещения врача, - сообщил директор по развитию компании "Доктор рядом" Денис Швецов. - Решение включить телемедицинский сервис в пакет услуг клиентам Сбербанка станет настоящим драйвером для продвижения телемедицины в нашей стране, ведь клиенты Сбербанка представляют собой огромное сообщество целеустремленных людей с активной жизненной позицией, проживающих по всей территории России, к мнению которых прислушиваются окружающие".



"Клиенты Сбербанка получат новые возможности при использовании различных медицинских сервисов через маркетплейс DocDoc. Единый интерфейс доступа ко всем медицинским услугам и провайдерам, в том числе объединённая медицинская карта, предоставление сервисов в режиме онлайн и запись на приём в один клик выведут медицинские услуги на качественно новый уровень и сформируют новую культуру потребления медицинских услуг", - прокомментировал генеральный директор DocDoc Дмитрий Петрухин.



ООО СК "Сбербанк страхование жизни" - дочерняя компания Сбербанка России, специализирующаяся на программах рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни, лидер российского рынка страхования жизни.



Компания "Доктор рядом" - сеть семейных клиник в Москве, состоящая из 10 клиник, работающая в рамках систем ОМС и ДМС. Компания начала оказывать телемедицинские консультации в январе 2017 года, став первой в России медицинской компанией, вышедшей на рынок телемедицинских услуг.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Чистый процентный доход вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб., чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.



"AK&M" от 14.03.2018