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14/03/2018
16:10

ЦБ в апреле протестирует маркетплейс финансовых услуг

Граждане смогут круглосуточно в режиме онлайн, не выходя из дома, приобретать финансовые продукты, предлагаемые российскими банками и финансовыми компаниями. Для этого будет создана специальная инфраструктура - маркетплейс, прототип которой планируется начать тестировать в середине апреля текущего года. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Впервые концепция проекта "Маркетплейс" была презентована в октябре 2017 года на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. 14 марта 2018 года первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов представил журналистам "дорожную карту" реализации проекта.

Маркетплейс - это система, объединяющая платформы для финансовых транзакций, витрины для сбора и представления информации о финансовых продуктах и ботов (специализированных алгоритмизированных консультантов) для подбора услуг конечным потребителям - физическим лицам. Информация о заключенных сделках и позициях по ним будет вестись на платформе регистратора финансовых сделок. Планируется, что по запросу клиента будут предоставляться выписки из реестра для использования в качестве юридически значимой информации, например в судах.

Реализация проекта не предполагает государственных инвестиций в создание элементов системы маркетплейса, ее построение будет происходить на рыночных принципах.

"Задача Банка России - создать регуляторную среду, которая обеспечит эффективное функционирование системы, позволит защитить интересы потребителей, предоставит возможности для работы бизнеса и соединит имеющиеся уже сегодня инфраструктурные решения", - отметил С.Швецов.

Система будет включать банковские вклады, государственные и корпоративные облигации, страховые продукты. В перспективе площадка может быть расширена за счет кредитных, инвестиционных и прочих финансовых продуктов.

Инфраструктуру системы планируется соединить с платформой для удаленной идентификации, создаваемой в соответствии с одним из направлений развития Ассоциации ФинТех.


"AK&M" от 14.03.2018
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