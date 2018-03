ВТБ продал 16.6% акций Burger King Russia

Структура собственности головной для сети Burger King в России компании - Burger King Russia (Cyprus) Ltd - изменилась. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".



Владельцем 16.62% российского бизнеса стала зарегистрированная на Кипре компания Xomeric Holdings Ltd (её доля выросла с 18.4 до 35.02%, теперь это - крупнейший акционер компании).



Продавцом пакета выступила структура ВТБ.

Напомним, в отчётности банка по МСФО за 2017 год сообщалось, что ВТБ может продать 16.62% Burger King Russia (Cyprus) Ltd.



Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1953 году в США. В России сеть работает по франшизе. Первый ресторан сети в РФ открылся 20 января 2010 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае. Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2016 года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"