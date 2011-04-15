МГТС хочет купить Rinet

МГТС ведёт переговоры о покупке московского интернет-провайдера "Кроникс плюс" (работает под торговой маркой Rinet). Об этом пишет газета "Ведомости".



Совет директоров МГТС уже одобрил приобретение Rinet.

Rinet работает на рынке интернет-доступа с 1995 года. Продавцами Rinet выступает группа физических лиц.



ПАО "Московская городская телефонная сеть" (МГТС, ИНН 7710016640) - основной оператор фиксированной связи в Москве - обслуживает более 4.4 млн абонентов. Основным акционером МГТС является ПАО "МТС" (94.7% УК).



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА AK&M, чистая прибыль ПАО МГТС по РСБУ за I квартал 2017 года сократилась на 23% до 2.414 млрд руб. с 3.141 млрд руб. годом ранее. Выручка упала на 0.9% до 9.726 млрд руб. с 9.819 млрд руб., валовая прибыль - на 8.6% до 3.845 млрд руб. с 4.21 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 23% до 3.101 млрд руб. с 4.029 млрд руб.







AK&M "Рынок слияний и поглощений"