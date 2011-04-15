Акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка достигли договорённости о слиянии

Акционеры Совкомбанка и РосЕвроБанка достигли принципиальной договорённости о слиянии банков. Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.



Активы объединённой банковской группы составят более 1 трлн руб., капитал превысит 100 млрд руб. Согласно предварительным оценкам аналитиков, объединённый банк войдёт в топ-3 частных банков России по размеру активов и капитала.



Дополнительно к имеющимся 45% акций Совкомбанк приобретает у "РЕГ Холдинг" ещё не менее 35% РосЕвроБанка. Председатель правления РосЕвроБанка Илья Бродский конвертирует большую часть своих акций в акции объединённого банка и войдёт в его руководство, в том числе в Наблюдательный совет банка.



ПАО "Совкомбанк" (Кострома, ИНН 4401116480) специализируется на кредитовании физических лиц и операциях с ценными бумагами. Банк основан в 1990 году. В 2007 году банк приобрёл сеть кредитных агентств АРКА, в 2014 году - ДжиИ Мани Банк, в 2015 году - ICICI Евразия. Банк работает 74 субъектах Российской Федерации, его региональная сеть включает 3 филиала и более 300 иных структурных подразделений.



АО АКБ "РосЕвроБанк" (ИНН 7701219266) - универсальный коммерческий банк, основан в 1994 году. Банк обслуживает корпоративных и частных клиентов, занимается кредитованием малого и среднего бизнеса, активно развивает международное направление бизнеса и брокерские услуги.



Чистая прибыль РосЕвроБанк по РСБУ по итогам 2017 года составила 5.1 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"