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14/03/2018
18:41

ВВП РФ в январе вырос на 2%

ВВП РФ в январе 2018 года вырос на 2% в годовом исчислении, свидетельствует обзор Минэкономразвития.

В декабре 2017 года ВВП увеличился на 1.4%, в IV квартале - на 1.2%.

В феврале оперативные показатели производственной активности продемонстрировали позитивную динамику. Потребительский спрос продолжает уверенно расти. Ускорился рост объёма платных услуг населению, продолжает устойчиво расти оборот организаций общественного питания. Фиксируемое официальной статистикой расширение потребительского спроса подтверждается и индикаторами настроений. Рынок труда продолжил функционировать в условиях, близких к дефициту. Рост инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 4.4%, превысив ожидания Минэкономразвития (4.1%), подчёркивается в обзоре.


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