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15/03/2018
14:09

Вылов водных биоресурсов на 14 марта вырос на 2.6% до 1035.7 тыс. т

По данным отраслевой системы мониторинга на 14 марта, российские рыбопромышленники освоили 1035.7 тыс. т водных биоресурсов, или на 2.6% больше уровня прошлого года на анализируемую дату. Об этом сообщило Росрыболовство.

В Дальневосточном бассейне общий вылов составил 745.5 тыс. т, что на 6.7 тыс. т выше показателя 2017 года.

Рыбаки Северного рыбохозяйственного бассейна освоили 162.3 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 61.7 тыс. т. В Западном рыбохозяйственном бассейне объём вылова увеличился на 8.3 тыс. т и составил 25.7 тыс. т.

В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне общий вылов водных биоресурсов снизился на 8.2 тыс. т до 20.2 тыс. т.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 0.7 тыс. т, что больше уровня прошлого года на 0.07 тыс. т.

В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили на 10 тыс. т меньше - 59.2 тыс. т, что связано с меньшим количеством судов на добыче и сезонностью промысла.

В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объём вылова водных биоресурсов снизился на 32.2 тыс. тонн - до 21.1 тыс. т, за счёт меньшего количества судов на промысле.

"AK&M" от 13.03.2018
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