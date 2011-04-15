Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 марта 2018 года



НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ НА ФУТБОЛ

ОПАСНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА СМОГУТ ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТУ ВО ВРЕМЯ ЧМ-2018



Как выяснил "Ъ", несмотря на жалобы бизнеса, нормы режима усиленной безопасности на предприятиях, которые должны быть введены на время чемпионата мира по футболу, не стали понятнее. В разъяснениях Ростехнадзора, данных РСПП, фигурирует широкий список опасных веществ, при работе с которыми предприятия могут быть временно закрыты. Однако на практике ситуация смягчилась, говорят в регионах, и в основном предприятия рассчитывают продолжить работу при усилении мер безопасности производства.





ХАКЕР, ШЕР, РЕПОСТ

СХЕМЫ ХИЩЕНИЯ СРЕДСТВ МОШЕННИКИ НАХОДЯТ В СОЦСЕТЯХ



Мошенники, которые крадут средства граждан с банковских карт, сконцентрировались на представителях среднего класса в возрасте 25-40 лет. Эти клиенты в основном предпочитают не обращаться в полицию, а делиться подробностями происшедшей неприятности в соцсетях. Злоумышленники отслеживают такие жалобы, выбирают наиболее удачные схемы хищения, дорабатывают их и активно применяют на практике.





ЖИЗНЬ ВОДИТЕЛЕЙ ЗАИГРАЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ

К БЕЛОМУ НА ДОРОГЕ ДОБАВЯТ ЖЕЛТОГО И СИНЕГО



Новый ГОСТ дорожной разметки, утвержденный Росстандартом, содержит ряд нововведений, которые вскоре станут заметны всем участникам движения. В частности, зоны, где запрещен обгон, впервые будут обозначены желтыми полосами, а полосы движения на перекрестках - синими. Новые обозначения на асфальте не дадут пропустить водителям зону разворота или запрета выезда на перекресток. Разработчики нового стандарта пояснили "Ъ", что постарались сделать разметку максимально удобной для участников движения. Нововведения вступают в силу 1 июня 2018 года.





ФСБ ЗАСЛУШАЛАСЬ ДАГЕСТАНСКИМ ПРЕМЬЕРОМ

ОБВИНЯЕМЫМ ЧИНОВНИКАМ ПРЕДЪЯВИЛИ СОТНЮ ЭКСПЕРТИЗ



Как стало известно "Ъ", после визита президента Владимира Путина в Дагестан СКР активизировал расследование уголовного дела в отношении бывших членов правительства республики. Экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова ознакомили с результатами экспертиз и другими материалами, из которых, в частности, следовало, что разговоры чиновников прослушивались ФСБ с 2014 года.





ХАКЕРЫ ПОЗНАКОМЯТСЯ С ФЬЮЧЕРСАМИ

АНАЛИТИКИ ОЦЕНИЛИ ВЛИЯНИЕ КИБЕРАТАК НА КУРСЫ КРИПТОВАЛЮТ



Хакеры проводят атаки на криптовалютные биржи не только с целью кражи денег, но и чтобы повлиять на курсы криптовалют, утверждают в Positive Technologies. Вероятность таких атак, по мнению аналитиков, выросла после запуска торгов фьючерсами на биткойн в декабре 2017 года. Пока основной целью атак все же остается вывод криптовалюты с взломанных кошельков, уверены участники рынка.





GENSER ВСТАЕТ ПОД РАЗБОРКУ

АКТИВАМИ ПРОБЛЕМНОГО АВТОДИЛЕРА ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ И "АВИЛОН"



Как стало известно "Ъ", помимо "Рольфа" и "Фаворит Моторс" активами закредитованного автодилера Genser заинтересовался и премиальный "Авилон". Источники "Ъ" утверждают, что "Авилон" больше привлекают здания дилерских центров, "оптимизированные под автобизнес", нежели контракты с брендами. Но в отрасли уверены, что ключевой кредитор Genser Сбербанк не готов распродавать компанию по частям.





"КРИСТАЛЛ-ЛЕФОРТОВО" ПРЕКРАЩАЕТ РОЗЛИВ

АЛКОГОЛЬНАЯ ГРУППА ОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ СВОИХ ЗАВОДОВ



Один из крупнейших в России производителей и продавцов водки - ГК "Кристалл-Лефортово" (в портфеле брендов "Старая Москва", "Путинка", "Столичная") прекращает выпуск алкоголя: один из заводов компании уже закрыт, два других остановятся в ближайшее время. Причиной этого стало финансовое положение группы, осложнившееся крахом ее партнера по дистрибуции "Статус-групп", чей долг перед "Кристалл-Лефортово" достиг 6 млрд руб.





БЕЗОПАСНОСТЬ СВЯЗИ ПОДОРОЖАЕТ

ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА "ПОЧТЫ РОССИИ" И "РОСТЕЛЕКОМА" ДОБИВАЕТСЯ ПОВЫШЕНИЯ ТАРИФОВ





ФГУП "Связь-безопасность", охраняющее объекты "Почты России", "Ростелекома" и Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), настаивает на повышении тарифов на свои услуги. Из-за роста МРОТ на предприятии пришлось повышать зарплаты, что может грозить сокращениями персонала и даже банкротством, предупреждают профсоюзы. Стороны утверждают, что уже практически договорились о новых контрактах.





В КИНО ПРИХОДЯТ С ОПЫТОМ

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ КИНОТЕАТРОВ СНОВА ВЫРОС



Аудитория российских кинотеатров продолжает взрослеть, следует из данных Фонда кино и ВЦИОМа. Средний возраст посетителя кинотеатра достиг 30 лет, при этом доля зрителей 34 лет и младше снижается, а старше - растет. Это положительная тенденция, уверены эксперты: аудитория расширяется за счёт взрослых людей, которых наконец смогли заинтересовать отечественные продюсеры.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.03.2018