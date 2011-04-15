Дайджест газеты "Ведомости" от 15 марта 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 15 марта 2018 года.





МЭЙ НАЧАЛА С ДИПЛОМАТОВ



Великобритания высылает российских дипломатов и усиливает контроль за россиянами в ответ на дело Скрипаля.



Анонсированные в среду британским премьером Терезой Мэй санкции против Москвы в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля могут показаться не такими жесткими, как ожидали эксперты.



Да, на моментальное жесткое обострение Лондон пока (анонсировано еще одно выступление Мэй в понедельник) не пошел, но и такой ответ расширяет пространство неопределенности в отношениях с Москвой, а в политический водоворот гипотетически могут попасть тысячи россиян, имеющих те или иные связи с российским государством.



Практические меры названы две - обе простые в исполнении. В течение семи дней Лондон вышлет 23 российских дипломата, которых считает сотрудниками разведки, а члены правительства и королевской семьи не приедут на чемпионат мира по футболу в России. Концептуально же Мэй обозначила куда больше.





22 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ЗА "СПАСИБО"



Сбербанк собирается потратить на программу лояльности для держателей карт 22 млрд руб. За год "Спасибо от Сбербанка" подорожало в 1,7 раза.



Сбербанк в 2018 г. намерен потратить на бонусы своим клиентам 22,4 млрд руб., следует из материалов сайта госзакупок. Речь идет о программе лояльности "Спасибо от Сбербанка".



Расходы госбанка на нее в этом году предполагаются в 1,7 раза больше, чем в прошлом, когда эти траты составили 13,3 млрд руб. Рост связан с увеличением выпуска карт и обновлением линейки карт с повышенными бонусами, объясняет представитель Сбербанка.



По бонусной программе Сбербанк начисляет держателям своих карт баллы от 0,5 до 20% стоимости покупки. В программе участвуют держатели более четверти активных карт банка - 32 млн человек при почти 120 млн карт.





ОЧЕНЬ ВЗРОСЛОЕ КИНО



Аудитория российских кинотеатров стареет. Уже треть зрителей старше 35 лет.



Жители России старшего возраста стали чаще ходить в кино, следует из опроса ВЦИОМа, сделанного по заказу государственного Фонда кино. Если год назад люди старше 35 лет составляли четверть зрителей кинотеатров (24%), то сейчас - почти треть (33%).



По данным Фонда кино, в 2017 г. жители России купили 213,5 млн билетов в кино. Это на 11,5% больше, чем годом ранее. Рост посещаемости полностью обеспечили российские фильмы.





МОСКВА ЗАВЯЖЕТ ПЯТЬ УЗЛОВ



Москва решила построить несколько транспортно-пересадочных узлов за свой счет. До этого город продавал права на строительство ТПУ.



Пять транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) городская компания "Мосинжпроект" будет строить за свой счет, рассказал "Ведомостям" заммэра Москвы Марат Хуснуллин, это будут собственные и заемные средства "Мосинжпроекта".



ТПУ должны увязать в единую систему все виды общественного транспорта (наземный, метро и ж/д), чтобы пассажиры могли комфортно пересаживаться с одного на другой. Их строительство - одна из масштабных программ мэрии. Всего власти планируют построить 271 ТПУ: из них 134 капитальных, остальные - плоскостные. Капитальные ТПУ состоят из двух зон. Одна - техническая с транспортной составляющей (строится за счет бюджета). Вторая зона утверждается проектом планировки территории; в ее составе предполагается строить объекты коммерческой недвижимости, преимущественно за счет инвесторов.





РОССИЯНЕ ПРЕДПОЧЛИ ТУРЫ ЗА ГРАНИЦУ



По итогам 2018 г. продажи путевок на отечественные курорты не вырастут или даже снизятся - россияне предпочитают туры в Турцию.



В 2018 г. внутренний организованный туризм останется на уровне прошлого года, рассказала "Ведомостям" исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. Предпосылок к росту продаж турпутевок на российские курорты в этом году нет, соглашается гендиректор национального туроператора "Алеан" Илья Уманский. Сооснователь сервиса Onlinetours.ru Константин Победкин не исключает и вовсе падения, поскольку за январь - февраль доля туров по России в общих продажах компании уже сократилась с 11 до 8%. Тенденцию подтверждает и гендиректор сервиса онлайн-бронирований level.travel Дмитрий Малютин: на мартовские праздники в 2017 г. отечественные курорты посетили три четверти клиентов компании, в этом году - в 6 раз меньше, при этом средняя стоимость тура подорожала на 10% до 33 000 руб. Еще в 2015 и 2016 гг. продажи российских курортов росли на 30-35%.





ЧИНОВНИК ПОВЫШЕННОЙ КРИМИНАЛЬНОСТИ



Тем, кто мечтает о карьере высокопоставленного чиновника в современной России, полезно знать о рисках.



Сейчас трудно сказать, насколько серьезны будут перемены в кадровом составе правительства после выборов. Для чиновничества будущий состав правительства - главная интрига и главный предмет борьбы.



Тем, кто мечтает о карьере высокопоставленного чиновника в современной России, полезно знать, что министерские и другие высшие посты связаны с серьезными рисками для людей, которые их занимают. Институт проблем правоприменения проанализировал данные об осуждениях и арестах федеральных министров, их заместителей и губернаторов за период с 1 марта 2015 г. по 28 февраля 2018 г. За три года в открытых источниках упоминается шесть таких случаев. Если добавить вице-губернаторов, то это уже 25 случаев. Это означает, что для представителей высшей бюрократии вероятность быть осужденным приближается к 1% ежегодно, т. е. один из 100.





МЕНЕДЖЕРЫ-ИНВЕСТОРЫ



Менеджеры крупных российских компаний все чаще вкладывают личные сбережения в технологические стартапы или собственный бизнес.



Менеджеры крупных российских компаний все чаще вкладывают личные сбережения в технологические стартапы или собственный бизнес, выяснило агентство "Контакт". Однако им не всегда удается совместить предпринимательство с основной работой.



"Ведомости" рассказывают историю Ивана Заерко, руководителя сети заказов интернет-магазина Lamoda, который еще в 2013 г. задумался, куда вложить накопления - на предыдущей работе в госструктуре он получил хорошие бонусы. Вместе с другом Юрием Корякиным, который работал в хозяйственном управлении "Газпрома", он решил заняться производством интерьерной парфюмерии.





"УГРОЗА [СО СТОРОНЫ РОССИИ] БУДЕТ ПОСТОЯННОЙ"



Перебежчиков - убивать, врагов давить, а Россию считать одной из главных потенциальных угроз. Такие взгляды декларирует кандидат в госсекретари США Майк Помпео.



Рекс Тиллерсон усидел в должности госсекретаря лишь год: устав от постоянных разногласий с бывшим гендиректором нефтяной компании Exxon Mobil, Дональд Трамп нашел на эту должность человека, с кем, по словам президента США, он "мыслит одинаково". Это Майк Помпео - офицер, бизнесмен и конгрессмен.



В администрации Трампа, где миллиардер сидит на миллионере, Помпео ближе остальных к среднему американцу, иронизирует интернет-сми McClatchyDC. Тиллерсон при назначении госсекретарем сдал в Минюст финансовый отчет аж на 38 страницах. А Помпео, ставший после избрания Трампа директором ЦРУ, уложился всего в 8 страниц.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 15.03.2018