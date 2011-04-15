Повтор! Инфляция в РФ с 6 по 12 марта составила 0.1%

Инфляция в РФ с 6 по 12 марта 2018 года составила 0.1%, с начала года - 0.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.



За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 1.1%, пшено - на 0.5%, сосиски, сардельки - на 0.3%. Крупа гречневая подешевела на 0.7%, свинина, куры, масло подсолнечное - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.1%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь - 2.6-3.7%. В то же время огурцы стали дешевле на 0.2%.



Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо практически не изменились.





"AK&M" от 14.03.2018