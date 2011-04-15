Падение рубля будет сигнализировать об уходе нерезидентов, полагают аналитики

Вчерашний день стал обвальным для российского фондового рынка, который по Индексу Мосбиржи потерял 1.9%. Причиной сильного падения стали чисто российские факторы - обострение отношений с Лондоном вызвали коррекцию среднесрочно перегретого российского рынка. Об этом говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.



В пользу продаж играет еще и приближение выборов президента РФ. Накануне таких событий крупные инвесторы традиционно сокращают позиции в акциях. Судя по тому, что рубль вчера потерял к доллару всего лишь 10 копеек, об оттоке средств западных инвесторов пока речи не идет. И если сегодня не будет массированных распродаж рублей, то можно будет говорить, что вчерашнее падение носило лишь коррекционный характер и нерезиденты, оставив средства в рублях, вновь будут искать момент для покупок наших акций.



Вызывает тревогу падение акций Сбербанка более чем на 4%. Традиционно банковский сектор первый открывает период коррекции. Однако, если вспомнить, что только за прошлый год банк вырос в капитализации наполовину, такое снижение пока укладывается в рамки краткосрочной коррекции.



Сегодня российский рынок откроется очень небольшим ростом, затем до обеда будут попытки откупить подешевевшие вчера бумаги. Но ситуация может измениться в любой момент, поэтому как лонги, так и шорты более чем на несколько часов опасны. Рекомендуем смотреть за курсом рубля - его опережающее к остальным развивающимся валютам падение может свидетельствовать о выходе нерезидентов из российских акций в связи с политическими рисками, полагает аналитик.



Если рубль по-прежнему будет устойчив, то покупки акций можно будет возобновлять ближе к вечеру пятницы, учитывая, что сегодня и завтра могут быть еще сильные удары вниз из-за выхода инвесторов из бумаг накануне выборов.



Падению отечественного рынка, который стал одним из самых сильных в мире с начала этого года, способствовало и снижение американских бумаг, которые подверглись распродажам из-за увеличения опасений разрастания торговых войн. В результате, S&P 500 снизился на 0,57%, а Dow Jones и вовсе потерял процент. Сейчас фьючерсы на них торгуются в районе вчерашнего закрытия.



Статистика по нефти из Штатов вышла противоречивой: запасы нефти выросли на 5 млн баррелей, в то время как ожидался рост на 2 млн баррелей, но еще более сильно сократились запасы бензина.



А вот статистика ОПЕК была более позитивна: в феврале страны картеля снизили добычу нефти на 77.1 тыс. баррелей в сутки до 32.186 млн баррелей в день, исполнив соглашение о сокращении добычи на 145%.



Попытки нефти уйти ниже $64 за баррель уже три раза за последнюю неделю оказываются безуспешными. Сейчас она торгуется без изменений ко вчерашнему закрытию в районе $64.9 за баррель. Пока поводов для сильного движения котировок основного энергетического сырья не наблюдается.



"AK&M" от 15.03.2018