Торги на российских площадках вчера завершились на минорной ноте. Индексы MICEXINDEXCF и RTSI потеряли 1.9% и 2.69% соответственно. В последние дни негатив приходит со стороны западных площадок, и отставка Рекса Тиллерсона стала еще одним поводом для волнений, говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.



Новое падение, которое может случиться уже в ближайшие дни, также будет спровоцирован снижением американского рынка акций.



Индекс DJ развернулся от уровня 25800.4 пунктов, немного не достигнув 76.4% уровня Фибоначчи. Рост прошел в виде классического зигзага, перед которым снижение шло в виде пятиволновки.



Аналитик предлагает не рассчитывать, что отечественный рынок остается безучастным или выборы президента каким-то образом обеспечат иммунитет к внешним событиям. Да, российские индексы в отскоке повели себя лучше американских, но дорога вниз открывается с каждым днём всё сильнее.





"AK&M" от 15.03.2018