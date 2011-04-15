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15/03/2018
11:13

В последние дни негатив приходит со стороны западных площадок

Торги на российских площадках вчера завершились на минорной ноте. Индексы MICEXINDEXCF и RTSI потеряли 1.9% и 2.69% соответственно. В последние дни негатив приходит со стороны западных площадок, и отставка Рекса Тиллерсона стала еще одним поводом для волнений, говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Анастасии Игнатенко.

Новое падение, которое может случиться уже в ближайшие дни, также будет спровоцирован снижением американского рынка акций.

Индекс DJ развернулся от уровня 25800.4 пунктов, немного не достигнув 76.4% уровня Фибоначчи. Рост прошел в виде классического зигзага, перед которым снижение шло в виде пятиволновки.

Аналитик предлагает не рассчитывать, что отечественный рынок остается безучастным или выборы президента каким-то образом обеспечат иммунитет к внешним событиям. Да, российские индексы в отскоке повели себя лучше американских, но дорога вниз открывается с каждым днём всё сильнее.


"AK&M" от 15.03.2018
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