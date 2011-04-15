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15/03/2018
11:59

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс"

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Кредит Экспресс" (Ростов-на-Дону), сообщается на сайте регулятора.

В деятельности КБ "Кредит Экспресс" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Надлежащая оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, подчеркивает ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении КБ "Кредит Экспресс" меры надзорного реагирования, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения.

В банк назначена временная администрация до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

КБ "Кредит Экспресс" - участник системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе Российской Федерации.


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