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15/03/2018
12:03

Рынок по-прежнему находится в ожидании исхода разворачивающихся торговых войн

Рынок по-прежнему находится в ожидании исхода разворачивающихся торговых войн. На вчерашних торгах евро незначительно сдал позиции на фоне заявлений главы ЕЦБ М.Драги, который в очередной раз выразил опасения относительно сохранения инфляции на слишком низком уровне. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Доллару накануне помогал укрепляться политический новостной фон в США, где был назначен новый экономический советник президента. Позицию займет Ларри Кадлоу, который не считается большим сторонником протекционизма, в отличие от Питера Наварро, одного из архитекторов нынешних торговых ограничений, который также был одним из кандидатов на данный пост. Рынок расценил данное назначение как возможную паузу в эскалации конфликта, что подтолкнуло американскую валюту к укреплению.

Однако опубликованная статистика по розничным продажам, вновь оказавшимся в отрицательной зоне (-0.1% м/м против ожидавшихся +0.3% м/м), остудила аппетит к доллару, заставив инвесторов искать "тихую гавань" в других инструментах, в данном случае в японской йене. Помимо выхода показателей рынка труда в США, сегодня не ожидается громких событий, способных резко повлиять на валютные курсы.

Статистика по заявкам на пособия по безработице потенциально может добавить негатива к уже имеющимся показателям, воспринимающимися некоторыми как сигнал о замедлении экономики США. В случае роста количества заявок на пособия по безработице доллар может ослабить свои позиции к евро во второй половине дня сегодня. Краткосрочные ориентиры по EURUSD 1.23-1.24.


"AK&M" от 15.03.2018
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